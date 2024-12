"Mrs. Lima Lemmers": Supermodel Adriana Lima hat geheiratet

Adriana Lima (43) wagt passend so kurz vor dem Fest der Liebe einen besonderen Schritt: Das Supermodel hat seinen Partner Andre Lemmers geheiratet! Diese wunderbaren Neuigkeiten macht sie nun in ihrer Instagram-Story bekannt. Dazu teilt Adriana einen Schnappschuss, auf dem sie und ihr frisch angetrauter Ehemann am Strand stehen und ihre Ringe in die Kamera halten. "Offiziell Mrs. Lima Lemmers aka Limers", schreibt sie mächtig stolz dazu. Über das Foto legt sie den Song von Marilyn Monroe (✝36) "I Wanna Be Loved by You".

Adriana und Andre gehen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Ihr Debüt als Pärchen gaben die beiden damals auf dem Venice Film Festival. Ein Jahr später begrüßten das einstige Victoria's Secret-Model und der CEO einer Unterhaltungsfirma dann ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt – Cyan Lima Lemmers. Dass Adriana und Andre ein Kind erwarteten, machte die Brasilianerin auf TikTok mit einem lustigen Video bekannt.

Aus ihrer früheren Beziehung mit ihrem Ex-Mann Marko Jarić (46) hat Adriana ihre beiden Töchter Valentina und Sienna. Andre selbst brachte ebenfalls zwei Kinder in die Beziehung mit – Miah und Lupo. Der Alltag als Patchworkfamilie kann mitunter sehr stressig werden – doch das Paar hat den Dreh inzwischen raus. "Wir sind uns von der Persönlichkeit her sehr ähnlich, haben also die gleichen Gedanken und die gleiche Stimmung. So ist es einfach für uns, uns auf Dinge zu einigen", verriet Adriana im September gegenüber US Weekly.

Anzeige Anzeige

Instagram / adrianalima Adriana Lima und Andre Lemmers, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima mit ihren Kids im November 2023

Anzeige Anzeige