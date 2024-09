Comeback auf der Paris Fashion Week: Adriana Lima ist zurück

Adriana Lima (43) ist nach sechs Jahren zurück auf dem Laufsteg! Nachdem das Model in den vergangenen Jahren immer seltener auf Titelseiten und Runways zu sehen war, feierte sie am 26. September auf der Paris Fashion Week ihr Comeback. Die gebürtige Brasilianerin lief für das französische Couture-Haus Schiaparelli über den Laufsteg und trug dabei ein schwarz-weiß kariertes Minikleid mit V-Ausschnitt und Puffärmeln. Der offizielle Instagram-Account des Modehauses veröffentlichte einige Schnapsschüsse von dem Auftritt der dunkelhaarigen Beauty.

Auf X feiern die User Adrianas Comeback. "Absolut ikonisch! Adriana ist die Definition von glamourös", "Sie sah so umwerfend aus", "Ich habe nach Luft geschnappt, als ich sie sah", lauten nur drei der unzähligen begeisterten Kommentare. Doch auch kritische Stimmen wurden laut, die sich an die Fans des Topmodels richten. "Und einfach so habt ihr sie aus ihrem Muttergewicht gemobbt", schrieb eine Nutzerin und versah ihren Post noch mit einem weinenden Emoji.

Im Alter von 41 Jahren bekam Adriana ihr drittes Kind – ihr Körper veränderte sich dabei stärker als bei ihren vorherigen Schwangerschaften. Das schlug sich auf ihre Auftragslage aus, wie sie vergangenes Jahr gegenüber Bild offen zugab: "Ich war weg vom Fenster. Ich habe immer viel Editorial und Modenschauen gemacht – und das ist dann viel weniger geworden." Für ihren Look musste die Familienmama viel Kritik einstecken, wie nach der Filmpremiere von "The Ballad of Songbirds and Snakes" im November 2023. Das ließ die 43-Jährige aber nicht an sich heran: "Es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich bin in dieser Hinsicht sehr stark. Und ehrlich gesagt habe ich mich betrachtet, bevor ich auf die Straße gegangen bin, und ich fühlte mich großartig", betonte Adriana im Gespräch mit Harper's Bazaar.

Getty Images Adriana Lima, 2024 in Paris

Getty Images Adriana Lima, September 2023

