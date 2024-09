So wuppen Adriana Lima und ihr Andre Alltag mit fünf Kids

Supermodel Adriana Lima (43) und ihr Partner Andre Lemmers (43) haben kürzlich verraten, wie sie es schaffen, ihren Alltag mit fünf Kindern zu meistern. Bei der Premiere von Andres Film "The Thicket" verrät Adriana gegenüber Us Weekly: "Wir sind uns von der Persönlichkeit her sehr ähnlich, haben also die gleichen Gedanken und die gleiche Stimmung. So ist es einfach für uns, uns auf Dinge zu einigen." Zudem verrät die Laufstegschönheit, dass der Schlüssel zu ihrem Erfolg als Paar "kein Streit" ist.

Das Paar, das seit 2021 zusammen ist und im August 2022 seinen gemeinsamen Sohn Cyan begrüßte, kümmert sich um eine bunte Patchwork-Familie: Adriana hat zwei Töchter, Valentina und Sienna, aus ihrer früheren Ehe mit Marko Jarić, während Andre zwei Kinder, Miah und Lupo, aus einer früheren Beziehung mitbringt. Trotz des Trubels finden die beiden immer Zeit für gemeinsame Projekte – so unterstützte Adriana ihren Partner bei der Produktion von "The Thicket". Wie gut es währenddessen zwischen den beiden harmonierte, macht Andre ebenfalls im Interview deutlich: "Wir arbeiten jeden Tag als Paar zusammen. Wir haben fünf Kinder, drei Hunde, ein volles Haus. Gemeinsam an einem Projekt arbeiten zu können, gehört einfach zu unserem Alltag. Wir haben die gleichen Prinzipien, Werte und Moralvorstellungen, also ist es einfach."

Während Adriana und Andre auf der Premiere den Erfolg des 43-Jährigen feierten, litt die Karriere der Beauty nach der Geburt ihres dritten Kindes sehr. "Ich wurde dann wieder schwanger und hatte mein drittes Kind. Ich war weg vom Fenster. Ich habe immer viel Editorial und Modenschauen gemacht – und das ist dann viel weniger geworden", berichtete Adriana im vergangenen Jahr in einem Interview mit Bild und ergänzte: "2024 möchte ich zurückkommen, stärker als vorher, und hoffe, dass ich da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe." Das gelang der 43-Jährigen auch: Erst im April stand Adriana für die italienische Vogue vor der Kamera.

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima mit ihren Kids im November 2023

Getty Images Adriana Lima, Model

