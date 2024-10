Comeback: Adriana Lima läuft wieder für Victoria's Secret

Das weltbekannte brasilianische Model Adriana Lima (43) kehrt nach einer sechsjährigen Pause auf den Laufsteg von Victoria's Secret zurück. In einem humorvollen Video kündigt sie jetzt ihr Comeback bei der berühmten Modenschau an. In dem Clip, der auf dem Instagram-Kanal von Victoria's Secret veröffentlicht wurde, vermeldet Adriana: "Ich bin zurück!" Damit wird sie erneut Teil des legendären Events, das am 15. Oktober in New York City stattfinden wird.

In dem Instagram-Video hält Adriana in einem eleganten schwarzen Anzug ein Taxi in New York City an. Als der Fahrer sie fragt, wohin es gehen soll, antwortet sie zunächst: "Nach Hause." Der Fahrer reagiert mit Verwirrung und sagt: "Ich weiß nicht, wo Sie wohnen". Sie korrigiert sich lächelnd: "Können Sie mich zur Victoria's-Secret-Show bringen?" Mit einem verschmitzten Blick in die Kamera fügt sie hinzu: "Ich bin zurück." Victoria's Secret kommentiert das Video mit den Worten: "Wir konnten es nicht länger geheim halten!" Zudem erfolgt die Ankündigung, dass die Modenschau live auf verschiedenen Plattformen übertragen wird.

Adrianas Verbindung zu Victoria's Secret reicht bis ins Jahr 1999 zurück, als sie ihren ersten Vertrag mit dem Unternehmen unterzeichnete. Im folgenden Jahr wurde sie zum "Engel" ernannt – dann lief sie bis 2018 in insgesamt 18 Shows. Sie gilt als das am längsten dienende Model des Labels – 2017 wurde sie sogar zur "wertvollsten Victoria's Secret Angel" gekürt. Neben ihrer beeindruckenden Karriere kümmert sich Adriana mit ihrem Partner Andre Lemmers (43) um die insgesamt fünf Kinder ihrer Patchwork-Familie. Ihre Rückkehr auf den Laufsteg ist ein Zeichen dafür, dass sie Beruf und Privatleben erfolgreich miteinander verbindet und noch lange nicht ans Aufhören denkt.

Getty Images Adriana Lima im Jahr 2017

Getty Images Andre Lemmers und Adriana Lima mit ihren Kids im November 2023

