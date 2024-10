Glamour pur: Adriana Lima als funkelnder Hingucker in Paris

Adriana Lima (43) legte im Rahmen der Paris Fashion Week einen Wow-Auftritt hin, als sie an der Präsentation der Bvlgari Calla Collection teilnahm. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie das Supermodel im Palais Galliera in einem atemberaubenden Abendkleid erschien: Die Laufstegschönheit beeindruckte in einem figurbetonten Samtkleid in Schwarz, das ihre schlanke Silhouette perfekt zur Geltung brachte. Ihr Look zeichnete sich durch ein goldenes und silbernes Diamantkorsett mit schulterfreien Drapierungen aus. Sie kombinierte ihr Outfit mit einer farblich passenden Handtasche und funkelnden Diamantohrringen. Ihre Haare trug Adriana streng zurückgebunden.

Doch damit noch nicht genug: Noch ein weiteres Outfit gehörte zu den absoluten Highlights des glamourösen Abends. Natalia Vodianova (42) zog bei der Veranstaltung ebenfalls alle Blicke auf sich. Das russische Topmodel erschien in einem weißen Maxikleid mit raffinierten Cut-outs und einem glitzernden Diamant-BH, der besonders ihre schlanke Figur betonte. Mit auffälligem Silberschmuck und zurückgekämmtem Haar rundete die Beauty ihren Look für den roten Teppich ab. Zu den weiteren Gästen zählten Stars wie Valentina Romani, Emilia Schüle (31), Samara Weaving (32), Tina Kunakey (27) und Fil Xiaobai, die gemeinsam die neue Kollektion feierten.

Adriana nahm allerdings nicht nur als Gast bei der Fashion Week in der französischen Hauptstadt teil. Am 26. September feierte die gebürtige Brasilianerin dort auch ihr großes Comeback auf dem Laufsteg. Nach sechs Jahren lief die 43-Jährige für das französische Couture-Haus Schiaparelli erstmals wieder über den Catwalk. In einem Instagram-Post wurde ihr Outfit von der Modemarke festgehalten: Adriana trug ein weißes Minikleid mit schwarzem Karomuster – dazu eine beigefarbene Handtasche, glänzende Heels und Goldschmuck.

Getty Images Natalia Vodianova im Juli 2024

Getty Images Adriana Lima, September 2024

