Laurie Metcalf spielt in der dritten Staffel "Monster" mit

Laurie Metcalf (69), die mehrfach Emmy-prämierte Schauspielerin, wird eine zentrale Rolle in der dritten Staffel der Netflix-Serie "Monster" übernehmen. Sie verkörpert die Mutter des berüchtigten Serienmörders Ed Gein, dessen grausame Taten in den 1950er Jahren die USA erschütterten. Laut Serienjunkies.de beginnen die Dreharbeiten im Oktober 2024. Neben Laurie wird Charlie Hunnam (44), bekannt aus "Sons of Anarchy", die Rolle des Ed Gein spielen. Auch Tom Hollander (57) und Olivia Williams (56) sind Teil des hochkarätigen Casts und übernehmen die Rollen von Alfred Hitchcock (✝80) und dessen Ehefrau Alma Reville.

Die neue Staffel von "Monster" führt die Tradition fort, wahre Kriminalfälle zu beleuchten, die weltweit für Schlagzeilen sorgten. Die erste Staffel zeigte Evan Peters (37) als Jeffrey Dahmer, während die kürzlich erschienene zweite Staffel die Menendez-Brüder und den Mord an ihren Eltern 1989 thematisiert. Ed Gein, oft als "Schlächter von Plainfield" bezeichnet, gestand den Mord an zwei Frauen und wurde verdächtigt, weitere Morde begangen zu haben. Seine makaberen Taten, einschließlich des Ausgrabens von Gräbern und der Herstellung bizarrer Souvenirs aus Leichenteilen, inspirierten berühmte Horrorfilme wie Alfred Hitchcocks "Psycho" und "The Texas Chainsaw Massacre".

Laurie ist vielen als Jackie aus der Sitcom "Roseanne" bekannt, für die sie drei Emmys als "Beste Nebendarstellerin" erhielt. Aktuell spielt sie diese Rolle auch im Spin-off "The Conners", das im nächsten Jahr mit einer verkürzten siebten Staffel enden wird. Neben ihren Erfolgen im Comedy-Genre hat die Schauspielerin auch in Serien wie "The Big Bang Theory" und "Desperate Housewives" mitgewirkt.

Jon Kopaloff/Getty Images Charlie Hunnam, Schauspieler

Frederick M. Brown/Getty Images "Roseanne"-Cast bei der ABC-Pressetour

