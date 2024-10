Nanu? Zendaya möchte nicht mit ihrem Freund Tom zum Tanzkurs

Zendaya (28) und Tom Holland (28) gelten als eins der absoluten Traumpaare aus Hollywood. Insbesondere die "Dune"-Bekanntheit machte sich im Laufe ihrer Karriere nicht nur als Schauspielerin und Sängerin einen Namen, sondern auch als begabte Tänzerin. Der Gedanke, mit ihrem Partner Tom gemeinsam das Tanzbein zu schwingen, sorgt bei der Berühmtheit jedoch für Nervosität. Wie sie im Interview mit Teen Vogue verrät, sei ihr Liebster als Tänzer einfach zu gut. Sie gesteht: "Ich würde jemanden nehmen wollen, der genauso schlecht ist, wie ich."

Im Jahr 2017 sorgte der beliebte "Uncharted"-Darsteller mit seiner Performance zu Rihannas (36) weltbekannten Song "Umbrella" beim "Lip Sync Battle" für einen regelrechten Hype im Netz. Sein gefeierter Auftritt verfolge den Star bis heute, wie er im Gespräch mit The Hollywood Reporter zugab. So sei er glücklich über seine bisherigen Projekte und Filme, aber sein legendärer Tanz habe einen besonderen Stellenwert: "Bei all den Filmen, auf die ich unglaublich stolz bin, ist das 'Lip Sync Battle' das, wofür ich die meisten Komplimente bekomme."

Die Zuneigung der beiden Hollywoodstars füreinander zeigt sich hin und wieder bei süßen Pärchen-Auftritten. Die Fans der zwei Turteltauben durften sich erst vor einigen Wochen über herzerwärmende Aufnahmen von ihnen freuen. Ein Video auf TikTok zeigte das Paar während eines gemeinsamen Ausflugs in der britischen Hauptstadt London sehr vertraut miteinander. Sie liefen Hand in Hand eine Straße im Stadtzentrum entlang, während sie ihren glücklichen Fans zulächelten. Zum Ende des Videos gaben sich die Verliebten sogar einen innigen Kuss.

Getty Images Tom Holland im Juni 2023

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A.

