Nicole Richie und Paris Hilton schwelgen in Erinnerungen

Nichts ruft die 2000er-Jahre so charmant zurück ins Gedächtnis wie der Blick auf die legendäre Freundschaft zwischen Nicole Richie (43) und Paris Hilton (43) – und die unvergessenen, oft mit Glitzersteinchen verziertem Sidekick-Handys, ohne die die beiden kaum aus dem Haus gingen. Im neuen "Explore ASMR"-Video für W Magazine blicken die Ikonen aus "The Simple Life" auf ihre jahrzehntelange Freundschaft und ihre gemeinsame Liebe zu diesem T-Mobile-Handy zurück: "Ich erinnere mich, dass wir zu den Ersten gehörten, die diese Teile hatten", haucht Nicole ins Mikrofon, während sie eines der Geräte hochhält.

Das Besondere am Sidekick war, dass sich der Bildschirm horizontal drehen ließ und dann eine vollständige Tastatur offenbarte – ein Gefühl wie bei einem Klapphandy. "Ehrlich gesagt, diese Tastaturen waren wahrscheinlich einfacher zu bedienen als die heutigen", berichtete Nicole. Aber die zwei waren nicht die einzigen, die von diesen Wunderdingern besessen waren. Auch Stars wie Lindsay Lohan (38), Travis Barker (48) und Kim Kardashian (44) wurden häufig mit ihren trendigen Mobilgeräten gesichtet. "Es war total cool, einen Sidekick zu haben. Wir gingen zu den T-Mobile-Partys und freuten uns riesig auf das neue Modell", verrät Nicole. Paris stimmt ihr zu: "Die Partys waren die besten."

Und die Nostalgie geht weiter. Im Frühling dieses Jahres sorgten Paris und Nicole für Begeisterung, als sie die Rückkehr ihrer legendären Reality-Show "The Simple Life" ankündigten. Im Original tauschten die zwei Kult-It-Girls ihre High Heels gegen Gummistiefel und tauchten in das Landleben ein. Lionel Richie (75), Nicoles Vater, bestätigte gegenüber Entertainment Tonight, was viele bereits ahnten. Er witzelte: "Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Die beiden machen mir schon Angst, wenn sie nur nebeneinanderstehen."

Getty Images Nicole Richie und Paris Hilton bei der "The Simple Life"-Premiere im Dezember 2003

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Januar 2005 in Los Angeles

