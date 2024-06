Paris Hilton verrät Details zu neuer Show mit Nicole Richie

Mit "The Simple Life" feierten Paris Hilton (43) und Nicole Richie (42) in den frühen 2000er-Jahren zahlreiche Erfolge. Für die Show tauschten sie damals ihr glamouröses gegen ein eher einfaches Leben ein. Das ikonische Format der Hotelerbin und des Models soll schon bald ein Revival finden – das verkündeten die beiden bereits vor einigen Wochen. Wie sehr sich Paris darauf freut und was ihre Community erwartet, plaudert sie nun gegenüber E! News aus. "'Simple Life' ist so eine besondere Serie", erinnert sie sich an das damalige Projekt und teasert gleichzeitig an: "Das hier wird einfach so legendär sein und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans es sehen."

Nach der Bekanntgabe der neuesten Show der beiden einstigen It-Girls meldete sich auch Nicoles berühmter Vater Lionel Richie (74) zu Wort. Dieser schien nur wenig begeistert von den Plänen der beiden Blondinen zu sein. "Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Die beiden machen mir schon Angst, wenn sie nur nebeneinanderstehen", erklärte er in einem Interview mit Entertainment Tonight. Allerdings sei dabei wohl davon auszugehen, dass es sich bei den zunächst harsch klingenden Worten des "All Night Long"-Interpreten lediglich um einen kleinen Scherz in Richtung seines Sprosses und deren Freundin handelte. Während seines Seitenhiebes konnte sich der 74-Jährige sein Lachen nämlich kaum verkneifen.

Im Dezember 2003 war die beliebte Realityshow erstmals über die US-amerikanischen Bildschirme geflimmert. Seither begeisterte die Serie Fans weltweit. Während sich Paris und Nicole in der ersten Staffel aufs Land begeben hatten, reisten sie in der darauffolgenden Staffel mit einem Auto inklusive Trailer von Florida quer durch die Vereinigten Staaten nach Kalifornien. Es folgten drei weitere Staffeln, in denen die beiden Luxusladys sich einmal als Praktikantinnen, als Hausfrauen und zuletzt als Camp-Betreuerinnen beweisen mussten. Im Sommer 2007 besiegelten schlechte Einschaltquoten schließlich das Ende der Show.

Getty Images Lionel und Nicole Richie, April 2024

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie, 2004

