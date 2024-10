Schumacher-Name abgelegt: Ex-Manager äußert Kritik an Gina

Ende September gab Gina-Maria (27), Tochter der Rennfahrerlegende Michael Schumacher (55), ihrem Partner Iain Bethke auf dem Familienanwesen auf Mallorca das Jawort – im kleinen Kreis, aber mit einer großen Entscheidung. Sie soll ihren berühmten Namen abgelegt und den Nachnamen ihres Mannes angenommen haben. Diese Namensänderung sorgte bei so manch einem für Stirnrunzeln – besonders bei Willi Weber (82), dem langjährigen Manager und engen Vertrauten ihres Vaters. Dieser zeigt sich gegenüber Bild verwundert: "Warum legt man einen so großen Namen einfach ab? Ich verstehe das nicht." Für ihn ist "Schumacher" mehr als nur ein Name, es ist eine Marke, die eng mit Michael verbunden ist. "Ich hätte das nicht gemacht", betont Willi.

Zur Hochzeit selbst war Willi nicht eingeladen, doch das wäre für ihn ohnehin kein Grund gewesen, die Reise auf die Baleareninsel anzutreten. "Mir geht es gesundheitlich momentan nicht gut. Ich hätte keine Lust gehabt, nach Mallorca zu fliegen", verrät der 82-Jährige in dem Interview. Willi gibt außerdem zu, keinen Kontakt mehr zu Gina zu haben. Er erklärt: "Seit dem Unfall von Michael wollte ich auch nicht mehr. Ich habe unter den Folgen seines Unfalls genug gelitten. Drei Jahre lang. Das reicht." 2013 hatte Michael einen schweren Skiunfall, Informationen zum Zustand der Formel-1-Legende werden seitdem weitestgehend zurückgehalten.

Mit ihrem Ehemann Iain geht der Schumi-Spross bereits seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden verliebten sich damals auf einem Reiterhof und sind seitdem unzertrennlich. Vor ein paar Jahren zog das Paar in die USA, wo sie auf ihrer eigenen Ranch leben und ihrer gemeinsamen Leidenschaft, dem Pferdesport, nachgehen. Auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen verwendet Gina sowohl ihren Geburtsnamen als auch ihren neuen Namen Gina Bethke. Laut Bild hat die 27-Jährige ihren bekannten Nachnamen gar nicht vollständig abgelegt: Bei einem Reitturnier in ihrem Heimatstaat Texas soll sie als Gina Schumacher Bethke angetreten sein. Die Reiterin selbst hat sich zur Namensänderung bisher nicht geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Schumacher und Willi Weber, 2002

Anzeige Anzeige

Instagram / gina_schumacher Gina-Maria Schumacher mit ihrem Freund Iain Bethke

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige