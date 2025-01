Neue Doku beleuchtet Mohamed Al-Fayeds Vergangenheit

Ein Jahr nach dem Tod von Mohamed Al-Fayed (✝94), dem ehemaligen Besitzer des berühmten Londoner Kaufhauses Harrods, rückt eine neue Dokumentation auf Channel 5 die dunklen Seiten des Unternehmers ins Rampenlicht. Der Film beleuchtet laut The Sun die Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen Dutzende Frauen, die dem einflussreichen Geschäftsmann begegneten. Viele dieser Vorfälle sollen sich nach Mohameds Übernahme von Harrods im Jahr 1985 ereignet haben. Die Dokumentation wird von der Firma Little Gem produziert, die bereits mit hochwertigen Produktionen wie "Mr Bates Vs The Post Office" auf sich aufmerksam machte. Zahlreiche Beobachter erwarten, dass der Film die Verbrechen des Unternehmers schonungslos untersucht.

Die Dokumentation wird nicht nur die Vorwürfe gegen den Unternehmer beleuchten, sondern auch die Geschichte von Harrods und dessen gesellschaftliche Bedeutung thematisieren. Nach Angaben eines Brancheninsiders könnte dieses Projekt der Anfang für eine mögliche Dramaserie über Mohameds Leben und Taten sein. Little Gem ist dafür bekannt, gesellschaftlich relevante Themen in spannenden Formaten aufzubereiten – egal, ob als Doku oder Drama. Zu den früheren Projekten zählen unter anderem eine Emily-Atack-Produktion über die Gefahren für junge Frauen und ein Film über die Glücksspielabhängigkeit des ehemaligen Fußballprofis Paul Merson. Mit dieser neuen Dokumentation scheint Channel 5 verstärkt in den Bereich ernsthafter und investigativer Inhalte zu investieren.

Als der gebürtige Ägypter 2023 im Alter von 94 Jahren starb, hinterließ er ein vielschichtiges und teils kontroverses Erbe. Mohamed war nicht nur Geschäftsmann, sondern auch der Vater von Dodi Al-Fayed (✝42), der 1997 gemeinsam mit Prinzessin Diana (✝36) bei einem Autounfall ums Leben kam. Mit seinem exzentrischen Lebensstil und häufigen öffentlichen Auftritten polarisierte er die Öffentlichkeit. Seine charmanten, aber auch manipulativen Seiten wurden oft diskutiert. Harrods, das er fast 25 Jahre lang besaß, wurde unter seiner Leitung zu einem noch luxuriöseren Symbol für Wohlstand und Exklusivität – doch hinter den glamourösen Kulissen scheinen sich dunkle Geheimnisse zu verbergen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mohamed Al-Fayed, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mohamed und Dodi Al-Fayed, Vater und Sohn