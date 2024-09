Britischer Palast wurde damals vor Mohamed Al-Fayed gewarnt

Gegen Mohamed Al-Fayed (✝94) werden rund ein Jahr nach seinem Tod schwere Vorwürfe erhoben: Er habe mehrere seiner früheren Mitarbeiterinnen vergewaltigt. Jetzt bestätigt Dai Davies, der Ex-Sicherheitschef des britischen Königshauses, gegenüber Sky News, dass er den Palast schon vor vielen Jahren vor dem Vater von Prinzessin Dianas (✝36) Partner Dodi Al-Fayed (✝42) gewarnt habe: "Ich wusste schon damals von einigen der Anschuldigungen, die im Umlauf waren." Als Dai in einem Telefonat den Privatsekretär von Queen Elizabeth II. (✝96), Robert Fellowes (✝82), kontaktierte, antwortete dieser lediglich mit einem unbeeindruckten "Ihre Majestät ist sich dessen bewusst".

Hintergrund für Dais Sorge war eine Einladung an Diana, mit ihren Söhnen Prinz Harry (40) und Prinz William (42) nach St. Tropez in den Urlaub zu den Al-Fayeds zu reisen. Der frühere Angestellte der Royals merkt während des Interviews an: "Ich würde mir Sorgen machen, wenn ein Verwandter von mir mit ihm in den Urlaub fahren würde, ganz zu schweigen vom zukünftigen König und seinem Bruder und ihrer Mutter, Prinzessin Diana." Trotz der Warnung des Sicherheitschefs gestattete der Hof den Besuch. Dieser fand im Jahr 1997 rund einen Monat vor Dianas tragischem Unfall statt, der zu ihrem Tod führte.

In einem Enthüllungsbericht von der BBC bezichtigen 16 Frauen, von dem Geschäftsmann sexuell genötigt worden zu sein. Vier weitere Ex-Mitarbeiterinnen von Mohamed werfen ihm zudem vor, sie auf Geschäftsreisen vergewaltigt zu haben. Bereits zu Lebzeiten wurden vermehrt Anschuldigungen gegen den früheren Eigentümer des Harrods erhoben, wie zum Beispiel ein sexueller Übergriff auf eine 15-jährige Schülerin.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William in St. Tropez bei den Al-Fayeds, Juli 1997

Getty Images Mohamed Al-Fayed, Unternehmer

