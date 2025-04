Mohamed Al-Fayed: Fünf Frauen wollen wegen Missbrauch klagen

Fünf frühere Beschäftigte von Mohamed Al-Fayed (✝94) haben rechtliche Schritte gegen die Nachlassverwaltung des ehemaligen Harrods-Besitzers eingeleitet. Die Frauen, die als Kindermädchen und Flugbegleiterinnen für ihn gearbeitet haben sollen, werfen ihm massiven sexuellen Missbrauch, Belästigung und Misshandlungen vor. Laut einer von Kurier zitierten Anwaltskanzlei fanden die Vorfälle zwischen 1995 und 2012 innerhalb von Mohameds gigantischem Unternehmensimperium statt. Wie der zuständige Anwalt erklärte, seien die Frauen bedroht und beschimpft worden, als sie versucht hätten, das Fehlverhalten des Milliardärs anzusprechen. Die mutmaßlichen Opfer fordern nun eine unabhängige öffentliche Untersuchung sowie zivilrechtliche Entschädigungen.

Bereits im Vorjahr hatten schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe gegen den langjährigen Harrods-Besitzer und Vater von Dodi Al-Fayed (✝42) die Runde gemacht, als die BBC-Dokumentation "Al Fayed: Predator at Harrods" veröffentlicht wurde. Laut der Interessenvereinigung "Justice for Harrods Survivors" sollen sich mittlerweile über 400 mutmaßliche Opfer gemeldet haben – darunter auch frühere Angestellte des Londoner Luxuskaufhauses Harrods, des Ritz Hotel in Paris und des englischen Fußballklubs FC Fulham. Das Team von Harrods erklärte Berichten zufolge, inzwischen von über 250 Personen kontaktiert worden zu sein, die angeben, außergerichtliche Lösungen finden zu wollen.

Mohamed, der ursprünglich aus Ägypten stammte, war zu Lebzeiten eine schillernde, aber auch kontroverse Figur, die weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus bekannt war. Der 2023 verstorbene Unternehmer wurde vor allem durch den tragischen Tod seines Sohnes Dodi, der 1997 mit Prinzessin Diana (✝36) bei einem Autounfall starb, international bekannt. Mit seinem extravaganten Lebensstil, dem Besitz von Harrods und anderen Luxusimmobilien sowie häufigen öffentlichen Auftritten hatte der Milliardär zeit seines Lebens polarisiert – offenbar auch darüber hinaus.

Getty Images Mohamed Al-Fayed, Unternehmer

Getty Images Dodi Al-Fayed 1997 in Los Angeles

