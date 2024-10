Flop-Film: Clint Eastwood zweifelte an seiner Karriere

Clint Eastwood (94) hat enthüllt, dass er wegen eines frühen Western-Flops beinahe die Schauspielerei aufgegeben hätte. In einem Interview mit The Hollywood Reporter gestand er, dass der Film "Ambush at Cimarron Pass" von 1958 so miserabel war, dass er ernsthaft darüber nachdachte, sich einen neuen Job zu suchen. "Ich muss etwas anderes machen, ich muss mir einen anderen Job suchen", erinnert sich Clint an seine Gedanken nach der Filmpremiere.

Der damals noch unbekannte Schauspieler spielte in dem Film die zweite Hauptrolle neben Scott Brady. "Der Film wurde in nur acht Tagen gedreht. Es war also wirklich el speedo grande", scherzte Clint. Er bezeichnete das Werk als einen der schlechtesten Filme aller Zeiten. Trotz dieser Enttäuschung wurde CBS auf ihn aufmerksam und besetzte ihn als Rowdy Yates in der Serie "Tausend Meilen Staub". Diese Rolle legte den Grundstein für seine beeindruckende Karriere, wie kino.de berichtet.

Der Wendepunkt kam, als Clint das Angebot annahm, mit dem italienischen Regisseur Sergio Leone zusammenzuarbeiten. Obwohl dieser damals unbekannt war, wagte Clint den Schritt und flog nach Spanien, um "für eine Handvoll Dollar" zu drehen. Der Film wurde ein weltweiter Erfolg und machte ihn zum Star südeuropäischer Westernfilme. Privat geht der 94-Jährige aktuell durch eine schwere Zeit, da seine Partnerin Christina Sandera dieses Jahr im Alter von 61 Jahren verstorben ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood, Film-Ikone

Anzeige Anzeige

Getty Images Clint Eastwood und seine Partnerin Christina Sandera

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige