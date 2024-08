So geht Clint Eastwood mit dem Tod seiner Christina (†61) um

Vor wenigen Wochen musste Clint Eastwood (94) einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Seine geliebte Partnerin Christina Sandera ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Ihr Verlust macht dem Hollywoodstar schwer zu schaffen. Dennoch versichert sein Sohn Scott Eastwood (38) nun gegenüber E! News, dass die Familie gut mit der Trauer umgehe. "Er kommt zurecht. Danke der Nachfrage", erklärt der Schauspieler im Gespräch mit dem Newsportal.

Kurz nach ihrem Ableben nahm der 94-Jährige auf rührende Weise Abschied von Christina. "Christina war eine liebenswerte, fürsorgliche Frau, und ich werde sie sehr vermissen", trauerte Clint in einem offiziellen Statement, das The Sun vorliegt. Laut der Sterbeurkunde verstarb Christina an einer Herzrhythmusstörung. Die Krankheit führt dazu, dass das Herz zu langsam, zu schnell oder unregelmäßig schlägt. Zusätzlich litt sie unter einer atherosklerotischen koronaren Herzerkrankung, bei der sich Fett, Cholesterin und andere Substanzen in den Arterienwänden ablagern und die Blutgefäße verhärten und verengen.

Christina und Clint führten eine zehnjährige Beziehung, die 2014 begann, als Christina als Gastgeberin im Mission Ranch Hotel und Restaurant in Carmel-by-the-Sea arbeitete. Seine Liebe hielt der Schauspieler allerdings weitestgehend aus dem Rampenlicht heraus, um die Privatsphäre und das Wohl seiner Liebsten zu schützen. 2015 traten die beiden erstmals gemeinsam bei den Academy Awards auf – und Christina begleitete ihren Lebensgefährten daraufhin öfter zu seinen roten Teppich-Events.

Scott Eastwood, Schauspieler

Christina Sandera und Clint Eastwood, Dezember 2018

