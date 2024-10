Insider berichtet: Angelina Jolie und Akala sind nur Freunde

In den vergangenen Wochen häuften sich die Gerüchte, dass Angelina Jolie (49) mit dem Rapper Akala (40) anbandeln soll. Doch eine Quelle betont jetzt gegenüber People, dass die Schauspielerin "eng mit Akala und dessen Partnerin befreundet ist" und diese "auch bei jeder Veranstaltung" dabei war, bei der Angelina und Akala in den vergangenen Tagen aufgetreten sind. "Sie arbeiten alle zusammen. Angelina konzentriert sich weiterhin auf ihre Familie und trifft sich derzeit nicht mit anderen [Männern]", erklärt der Insider außerdem.

Die "Maleficent"-Darstellerin und der 40-Jährige sollen schon seit "mehreren Jahren" miteinander befreundet sein und "die gleiche Leidenschaft teilen, wenn es um soziale und humanitäre Anliegen geht", verrät zudem ein weiterer Insider gegenüber dem Medium und fügt hinzu: "Sie haben im Laufe der Jahre mehrere Kollaborationen gemacht, die sich auf globale Themen wie Menschenrechte konzentrieren. Angie spricht sehr gut von ihm."

Privat stehen in Angelinas Leben vor allem ihre Kinder an erster Stelle: Inzwischen haben die 49-Jährige und ihr Nachwuchs sogar gemeinsame Tattoos. "Ich habe mir 'Stay Gold' zusammen mit meiner Tochter Vivienne (16) gestochen, während wir 'The Outsiders' gelesen haben. Es bedeutet uns beiden sehr viel", verriet Angelina im Interview mit CR Fashion Book.

Getty Images Angelina Jolie, Hollywoodstar

Getty Images Vivienne Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei den 77. Tony Awards, Juni 2024

