Hat Angelina Jolie Rapper Akala in ihr Hotel geschmuggelt?

Die Oscar-prämierte Schauspielerin Angelina Jolie (49) soll mehreren Berichten zufolge eine Romanze mit dem britischen Rapper und Aktivisten Akala (40) haben. Die beiden wurden zuletzt mehrfach gemeinsam gesehen, unter anderem verbrachten sie laut The Sun nun zwei Nächte zusammen im Londoner Hotel "The Corinthia". "Angelina kam am Mittwoch gegen 20 Uhr über die Laderampe im Hotel an, bevor Akala gegen 22 Uhr dazustieß. Die beiden verbrachten die Nächte von Mittwoch und Donnerstag gemeinsam im Hotel und verließen es nicht", verriet eine Quelle dem Magazin. "Sie benutzen getrennte Autos und geheime Eingänge, um ihre Beziehung geheim zu halten, aber es ist ernst zwischen ihnen." Auch bei einem gemeinsamen Dinner sollen die beiden gesichtet worden sein.

Die Verbindung zwischen Angelina und Akala soll auf ihrem gemeinsamen Interesse an Geschichte und sozialen Themen beruhen. Page Six zufolge hat Akala der Schauspielerin viel über die britische Kolonialgeschichte und bedeutende schwarze Persönlichkeiten wie Olive Morris und Kelso Cochrane beigebracht. Angelina soll begeistert sein von Akalas umfassendem Wissen und seinem Engagement. Gemeinsam wurden sie bei verschiedenen öffentlichen Auftritten gesichtet, darunter beim London Film Festival und bei Veranstaltungen in New York City. Während viele spekulieren, dass sie ein Paar sind, betont ein Insider gegenüber People, dass Akala bereits in einer Beziehung mit seiner Geschäftspartnerin Chanelle Newman sei und dass zwischen ihm und Angelina nur eine enge Freundschaft bestehe.

Angelina, die Mutter von sechs Kindern ist, hat sich in der Vergangenheit nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als engagierte Menschenrechtsaktivistin und UN-Sonderbotschafterin einen Namen gemacht. Seit ihrer Trennung von Brad Pitt (60) im Jahr 2016 wurde viel über ihr Liebesleben spekuliert, doch sie hat sich überwiegend auf ihre Familie und ihre Arbeit konzentriert. Akala, mit bürgerlichem Namen Kingslee James McLean Daley, ist ein renommierter britischer Musiker, Autor und Aktivist. Bekannt für seine politischen Texte und Bildungsarbeit, gründete er unter anderem die "Hip-hop Shakespeare Company". Als Bruder der erfolgreichen Rapperin Ms. Dynamite stammt er aus einer talentierten musikalischen Familie.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Instagram / akalamusic Akala im Oktober 2021

