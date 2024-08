Top oder Flop? FKA Twigs trägt einen außergewöhnlichen Look

FKA Twigs (36) ist für ihren exzentrischen Stil bekannt – dem machte sie gestern wieder alle Ehre. Auf Bildern ist die Sängerin zu sehen, wie sie nach einem Auftritt bei "Good Morning America" in einem grauen Ensemble durch New York spaziert. Mit langem Rock, engem Shirt und ausgefallenem Wickeloberteil zog sie alle Blicke auf sich. Riesige Moonboots vervollständigen ihren Look. Außerdem präsentiert sie einen ziemlich radikalen Vokuhila – die Haare der "Cellophane"-Interpretin sind, abgesehen von ein paar langen Strähnen am Hinterkopf, fast komplett abrasiert.

Doch dieser besondere Auftritt ist nicht der einzige, mit dem die Britin momentan für Aufmerksamkeit sorgt. Kurz zuvor lief sie in einem ähnlich spannenden Look durch den Big Apple. Zu einer schokoladenbraunen Lederjacke und einem Lederrock kombinierte die 36-Jährige Stiefel, die bis zu ihren Oberschenkeln reichten. Sie waren außerdem mit einer XXL-Plateausohle ausgestattet. Der "The Crow"-Darstellerin schien die schwindelerregende Höhe allerdings nichts auszumachen – ohne Probleme war sie auf den Straßen der Großstadt unterwegs.

Die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Debrett Barnett heißt, ist ein leidenschaftlicher Modefan. Vergangenes Jahr besuchte sie deshalb auch die Fashion Week in Paris. Wie Daily Mail berichtete, war sie dabei nicht allein. Gemeinsam mit ihrem Freund Jordan Hemingway bestaunte sie die Haute-Couture-Fashionshow von Viktor & Rolf. Ihr Beau kennt sich in der Modewelt selbst bestens aus, denn er arbeitet als Fotograf.

ActionPress / Backgrid FKA Twigs, Schauspielerin

Raw Image LTD/MEGA FKA Twigs und ihr Freund Jordan Hemingway im Februar 2023

