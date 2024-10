So deutlich hat Leyla Lahouar "Promi Big Brother" gewonnen

Leyla Lahouar (28) hat sich im Finale von Promi Big Brother gegen ihren Konkurrenten Jochen Horst (63) durchgesetzt. Nun verkündet die offizielle Instagram-Seite der TV-Show, wie die Stimmen im Finale verteilt waren. Für Jochen riefen 26,46 Prozent aller Zuschauer an, womit Leyla mit 73,54 Prozent der Anrufe eine deutlich größere Fangemeinde aufweisen konnte. Damit bestätigt sich: Leyla hat deutlich gegen Jochen gewonnen.

Ob "Promi Big Brother" die Votings etwa aus einem bestimmten Grund veröffentlicht hat? Auf Social Media kursieren derzeit viele Gerüchte, dass Leyla nicht verdient gewonnen habe. Dass diese Vermutungen jedoch unbegründet sind, bestätigen die veröffentlichten Ergebnisse. Das sieht auch Garry Secret (20) so. Der Freund von Yve Vogt (26) kommentiert den Beitrag mit den Worten: "Die Leute, die 'fake' sagen, wurden gerade einfach nur beim unnötigen Haten ertappt."

Der Meinung schlossen sich kurz nach der Verkündung auch zahlreiche weitere Fans an. "Verdient! So toll! Ich freue mich", "Ich freue mich so sehr für Leyla" oder auch "Oh mein Gott, du hast es so verdient. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du bist so eine tolle Person", schrieben sie unter den Sieger-Beitrag der TV-Show.

Sat.1 Mike Heiter und Leyla Lahouar im "Promi Big Brother"-Finale 2024

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

