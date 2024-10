Sportler soll P. Diddy bei Missbrauch unterbrochen haben

Sean "Diddy" Combs (54) steht erneut im Zentrum schwerer Anschuldigungen. Wie eine neue Klage offenlegt, wird dem Musikproduzenten vorgeworfen, 2022 bei der Launch-Party für seine Wodkamarke einen Partygast sexuell belästigt zu haben. Der Kläger, der anonym auftritt, arbeitet laut OK! Magazine für ein Unternehmen, das Luxusautos und Schmuck in Los Angeles vermietet. Laut den Gerichtsdokumenten soll der Vorfall stattgefunden haben, als Sean stark alkoholisiert war. In diesem Zustand habe er den Kläger in einen privaten Raum eingeladen, wo er sich schließlich vor ihm entblößte.

In der Klageschrift wird weiter ausgeführt, dass Sean sich dem Kläger näherte und dessen Genitalien durch die Hose hindurch packte und "grob und auf sexuelle Weise drückte". Der Kläger beschreibt, er sei vor Schock und Verwirrung zunächst erstarrt und habe nicht gewusst, wie er auf diese "unangemessene sexuelle Annäherung reagieren sollte". Sean wurde jedoch gestoppt, als ein professioneller Sportler – der in der Klage anonym bleibt – den Raum betrat und eingriff, was dem mutmaßlichen Opfer ermöglichte, sich zu befreien und die Party zu verlassen. Dies geht aus den Gerichtsakten hervor, die New York Post vorliegen.

Die Situation um Diddy spitzt sich zunehmend zu: Im September wurde der Musiker verhaftet und sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Brooklyn. Der Prozess ist erst für Mai 2025 angesetzt, was bedeutet, er könnte bis dahin hinter Gittern bleiben. Anträge auf Freilassung gegen Kaution wurden bisher abgelehnt. Als Hauptgrund wird die erhöhte Fluchtgefahr genannt, die von Sean ausgehen soll. Außerdem will man sicherstellen, dass er keinen Kontakt zu den mutmaßlichen Opfern aufnimmt oder diese gar bedroht, um sie möglicherweise zu beeinflussen.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Rapper P. Diddy im Jahr 2008

