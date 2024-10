120 neue Missbrauchsvorwürfe gegen Rapper Sean "Diddy" Combs

Die Liste der Vorwürfe gegen Sean "Diddy" Combs (54) wird immer länger. Laut t-online haben sich mittlerweile 120 weitere mutmaßliche Opfer gemeldet – darunter 25 Minderjährige, die schwere Anschuldigungen erheben. Von Missbrauch und Drogen auf geheimen Sex-Partys ist die Rede. Ein besonders schockierender Fall betrifft einen neunjährigen Jungen, den Diddy angeblich sexuell missbraucht hat, nachdem er ihm einen Plattenvertrag in Aussicht gestellt hatte. Eine Jugendliche berichtet, sie sei unter Drogen gesetzt und anschließend auf einer Party des Rappers vergewaltigt worden. Tony Buzbee, der Anwalt der Opfer, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass "eines der größten Geheimnisse der Entertainment-Industrie" nun endlich aufgedeckt werde und sie alles daransetzen würden, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Sean weist die Vorwürfe entschieden zurück. Seine Anwältin, Erica Wolff, bezeichnet die Anschuldigungen als "falsch" und "verleumderisch". Der Musikproduzent, der bereits in Untersuchungshaft sitzt, freue sich laut seines Anwaltsteams darauf, seine Unschuld vor Gericht zu beweisen. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass schwere Anschuldigungen gegen Diddy vorgebracht werden: Bereits im vergangenen Jahr beschuldigte seine Ex-Freundin Cassie (38) ihn der jahrelangen Misshandlung und Vergewaltigung – was jedoch in einem Vergleich endete. Seitdem hatten mehrere Frauen und Männer ähnliche Klagen eingereicht. Die Durchsuchungen seiner Villen in Miami und Los Angeles im März sowie seine Festnahme in New York am 16. September markieren die vorläufigen Höhepunkte der Ermittlungen.

Während Sean weiterhin in U-Haft sitzt, arbeiten seine Anwälte intensiv an seiner Freilassung. Sie haben Berufung gegen die Entscheidung des Richters eingelegt, der es abgelehnt hatte, ihn unter Auflagen bis zum Prozessbeginn auf freien Fuß zu setzen. Bisher gibt es dazu vom Gericht keine Reaktion, und ein Termin für den Prozess wurde noch nicht festgelegt. In der neuen Dokumentation "The Downfall of Diddy: The Indictment" äußert sich Diddys Anwalt Marc Agnifilo und verrät, dass der Musiker sich trotz der düsteren Aussichten positiv zeige und sich voll auf seine Verteidigung konzentriere. Diese Fokussierung gebe ihm die nötige Stärke und Zuversicht, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige