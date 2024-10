Auf Party missbraucht: Personal Trainer verklagt P. Diddy

Die Vorwürfe gegen Sean Combs alias P. Diddy (54) hören nicht auf. Der Rapper sitzt derzeit wegen vieler Anschuldigungen unter anderem Vergewaltigung und Erpressung in Untersuchungshaft. Wie Page Six berichtet, steht er nun einer weiteren Klage gegenüber: Laut Gerichtsdokumenten wirft ein Personal Trainer dem "Finna Get Loose"-Interpreten vor, ihn auf einer Party im Juni 2022 "unter Drogen gesetzt und wiederholt sexuell missbraucht" zu haben. Darüber hinaus habe er ihn "wie ein Partygeschenk" an andere Gäste weitergereicht: Er sei durch mehrere Personen zu "sexuellen Handlungen sowohl mit Männern als auch mit Frauen" gezwungen worden und es sei ihm aufgrund seiner körperlichen Verfassung unmöglich gewesen, "ihre Annäherungsversuche zurückzuweisen oder seinen Körper anderweitig zu kontrollieren".

Das mutmaßliche Opfer behauptet, er habe Diddy über einen Kunden kennengelernt und sei von ihm zu einer "exklusiven Preisverleihungsafterparty" eingeladen worden. Im Zuhause des mittlerweile 54-Jährigen habe er eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben müssen und wurde angewiesen, ein Getränk aus Tequila und Cranberrysaft zu sich zu nehmen. Ein Geschäftspartner des Musikers habe den Trainer daraufhin in einen kleinen Raum geführt, wo er "etwa ein Dutzend Personen" bei "sexuellen Gruppenaktivitäten" beobachtete, bevor er anfing, sich "desorientiert, schwindlig und schwach“ zu fühlen. "In diesem Moment, in dem er sich seiner erheblichen Beeinträchtigung bewusst wurde, näherte sich Combs dem Kläger, zog ihm die Hose aus und begann, nicht einvernehmlichen Oralsex mit ihm zu vollziehen", heißt es in der Klage.

Bei dieser Anschuldigung handelt es sich um eine von vielen. Erst kürzlich wurde Diddy mit sieben weiteren Klagen konfrontiert, in denen er der schweren sexuellen Nötigung, des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung beschuldigt wurde. Wie People berichtete, glauben seine Kinder Quincy (33), Justin (30), Christian (26), Chance sowie die Zwillinge Jessie (17) und D'Lila (17) weiterhin an seine Unschuld. "Wir stehen geschlossen hinter dir und unterstützen dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Wir halten an der Wahrheit fest, weil wir wissen, dass sie sich durchsetzen wird und nichts die Stärke unserer Familie brechen wird", betonte der Nachwuchs des Hip-Hop-Moguls in einem Statement.

Getty Images P. Diddy bei den BET Awards im Juni 2022

Getty Images P. Diddy mit seinen Kids Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie, Januar 2020