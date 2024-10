Jetzt äußern sich P. Diddys Kinder zu Missbrauchsvorwürfen

Sean Combs alias P. Diddy (54) sieht sich derzeit mit schweren Anschuldigungen konfrontiert – unter anderem geht es um sexuellen Missbrauch und Menschenhandel. Seit seiner Verhaftung im September wurden immer mehr Klagen gegen den Rapper eingereicht. Wie People berichtet, kann er auf die Unterstützung seiner Familie aber trotzdem zählen: Das machen seine Kinder Quincy (33), Justin (30), Christian (26), Chance, Jessie (17) und D'Lila (17) jetzt in einem Statement deutlich. "Wir stehen geschlossen hinter dir und unterstützen dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Wir halten an der Wahrheit fest, weil wir wissen, dass sie sich durchsetzen wird und nichts die Stärke unserer Familie brechen wird", heißt es darin.

Darüber hinaus erklären sie, der vergangene Monat habe die ganze Familie erschüttert. "Viele haben sowohl ihn als auch uns auf der Grundlage von Anschuldigungen, Verschwörungstheorien und falschen Erzählungen verurteilt, die sich in den sozialen Medien bis zur Absurdität gesteigert haben", betonen sie und schließen ab mit den Worten: "Wir vermissen und lieben dich, Dad." Seine Kinder stärkten dem 54-Jährigen bereits vor wenigen Tagen den Rücken: Bei einem Gerichtstermin erschienen Diddys Nachkommen, ebenso wie seine Mutter Janice.

Die Vorwürfe gegen den "Bad Boy for Life"-Interpreten stehen schon seit einiger Zeit im Raum. Vergangenen Monat brachte seine Festnahme dann aber einiges ins Rollen – und wie unter anderem Daily Mail berichtete, beschuldigten ihn immer mehr mutmaßliche Opfer der schweren sexuellen Nötigung, des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung. Laut dem texanischen Anwalt Tony Buzbee scheint Diddy auch weiterhin mit einer Flut an Klagen rechnen zu können. "Wir gehen davon aus, dass wir wöchentlich Fälle einreichen werden, in denen Mr. Combs und andere als Angeklagte genannt werden, während wir weiterhin Beweise sammeln und die Einreichungen vorbereiten", berichtete er.

Instagram / diddy P. Diddy und seine Kinder im März 2023

Getty Images Rapper P. Diddy im Jahr 2008

