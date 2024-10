"Eigener Kopf": Kerstin Ott spricht offen über ihre Kinder

Kerstin Ott (42) ist privat bereits seit vielen Jahren glücklich vergeben. Im Jahr 2017 heiratete sie ihre heutige Ehefrau Karolina. Dadurch adoptierte die "Die immer lacht"-Interpretin auch Karolinas zwei Töchter – die 14-jährige Lilli und 19-jährige Laura. Jetzt plaudert die Sängerin überraschend offen in einem Interview mit der Rheinischen Post über ihr neue Leben als Mutter von zwei Teenagern: "Kinder haben ihren eigenen Kopf. Wir versuchen, ihnen Selbstbewusstsein zu geben und die Fähigkeit, auf eigenen Beinen zu stehen."

Um ihrem Nachwuchs die wichtigen Werte beizubringen, lassen sie diese aktiv am Haushalt teilnehmen und helfen, wo immer es möglich ist: "Ich finde es wichtig, dass sie auch selber mit anpacken und sich Fähigkeiten aneignen, damit sie unabhängig sind." So binden die Eheleute ihre Kinder unter anderem bei der Betreuung ihrer Haustiere und beim Kochen ein. Zudem enthüllt Kerstin, dass Laura bereits ausgezogen sei: "Die macht ihren Weg. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir zu zweit sind und wieder unser Ding machen können."

So harmonisch und glücklich wie heute lief es allerdings nicht immer für die Songwriterin. Die Musikerin offenbarte in der Talkshow "deep und deutlich", dass sie in der Vergangenheit mit einer Spielsucht kämpfte. Kerstin gestand, dass sie schätzungsweise 100.000 Euro verspielt habe. Angefangen hat alles ganz harmlos mit dem Besuch einer Spielhalle: "Ich habe irgendwann mal einen Fünfer in den Kasten reingeknallt und habe direkt auch gewonnen. [...] Das war definitiv ein Problem, weil ich gedacht habe: Das ist ja einfach, so Geld zu verdienen, macht ja auch Spaß."

Instagram / kerstinott_official Karolina Köppen und Kerstin Ott

Getty Images Kerstin Ott auf der Echo-Verleihung 2016

