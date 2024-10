Fans überrennen Sicherheitsleute bei Travis-Scott-Konzert

Bei Travis Scotts (33) ausverkauftem Konzert in Melbourne kam es am Dienstagabend zu chaotischen Szenen: Fans versuchten, sich gewaltsam an den Sicherheitsleuten vorbeizudrängen, um in den Moshpit zu gelangen. Dieses turbulente Ereignis im Marvel Stadium fand während seiner Circus Maximus Tour statt, wie Daily Mail berichtet. Die Security habe versucht, die aufgebrachten Mitglieder des Publikums unter Kontrolle zu bringen, während einige Fans die Gelegenheit genutzt hatten, um sich unerlaubt Zugang zum Dancefloor zu verschaffen. Videos der Geschehnisse wurden auf TikTok geteilt und Augenzeugen schilderten ihre Erlebnisse in den Kommentaren: "Ich bin sofort runtergerannt und habe mich reingeschlichen, als ich das gesehen habe", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Ich bin in dem Video zu sehen. Ich bin hingefallen, als ich über das Gatter gesprungen bin." Ein weiterer fügte hinzu: "Ich war dort, es war das Beste."

Travis stand an diesem Abend für die erste seiner beiden Shows in Melbourne auf der Bühne und tritt Mittwoch erneut dort auf. Dieses spektakuläre Konzert folgte auf Travis rekordbrechende Auftritte in Sydney, wo er den Zuschauerrekord im Allianz Stadium brach. Dort hatte der amerikanische Rapper an zwei aufeinanderfolgenden Abenden die Massen begeistert. Neben seinen eigenen Hits wie "Sicko Mode", "Fien" und "Nightcrawler" gab es während einer Show sogar einen Überraschungsauftritt von The Weeknd (34), was die Fans in Ekstase versetzte. Trotz der gefeierten Performances kam es auch dort zu Zwischenfällen. So wurde ein Mann im Moshpit niedergeschlagen, was in einem ebenfalls auf Video festgehaltenen Moment für Aufregung sorgte.

Travis, der bei seinen Konzerten regelmäßig für ausverkaufte Stadien sorgt, erfreut sich, trotz der Kontroversen um sein Partyleben und seine Trennung von Kylie Jenner (27), ungebrochener Beliebtheit. Travis Scott, geboren als Jacques Bermon Webster, ist bekannt für seine energiegeladenen Performances und seine treue Fanbase. Sein Ruf für intensive und begeisternde Konzerterfahrungen zieht viele Zuschauer an, was gelegentlich zu unvorhersehbaren Situationen wie jüngst in Melbourne führt. Trotz des Chaos bleibt die Begeisterung seiner Fans ungebrochen. Der Rapper selbst äußerte sich nicht zu den Vorkommnissen und konzentriert sich auf den weiteren Verlauf seiner Tour, die ihn als Nächstes nach Brisbane führen wird.

Getty Images Travis Scott bei seiner Circus Maximus Stadium Tour im Met Life Stadium in New Yersey

Getty Images Travis Scott, 2024 in Los Angeles

