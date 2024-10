Frauke Ludowig moderiert heute Abend Stefan Raabs neue Show

Stefan Raab (58) bekommt in seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" eine neue Spielleiterin: Frauke Ludowig (60) wird heute Abend die Moderation übernehmen. Die beliebte TV-Bekanntheit freut sich auf die Herausforderung und kündigt auf dem offiziellen Instagram-Profil der Sendung an, eine besonders "strenge Leiterin" zu sein. Die Sendung wird um 20:10 Uhr auf RTL+ ausgestrahlt und verspricht spannende Duelle zwischen Stefan und seinen Herausforderern, die versuchen, ihm die ausgelobte Million abzuknöpfen.

Die Fans reagieren gemischt auf die neue Moderatorin Frauke. "Das ist ja mal cool" oder "Ach, immer mal wen anderes finde ich gar nicht mal so schlecht", meinen zwei User. Doch einige Zuschauer sind nicht zufrieden mit der Besetzung. "Erster Impuls: bitte nicht! Zweiter Impuls: Hauptsache, Stefan. Er wird es schon richten…" oder "Frauke Ludowig passt in dieses Format so gut rein wie Günther Jauch (68) bei Germany's Next Topmodel", lauten zwei kritische Stimmen.

Stefan kehrte nach fast zehn Jahren Abwesenheit im September zurück in die Öffentlichkeit und trat gegen Regina Halmich (47) in den Boxring. Frauke freute sich im Vorfeld wohl riesig auf das Spektakel: Auf Instagram veröffentlichte die 60-Jährige eine Reihe von Fotos, die sie und Stefan im Laufe der Zeit zeigen.

