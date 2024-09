Vor Boxkampf: Frauke Ludowig teilt Throwback-Pic mit Stefan

Heute Abend ist es endlich so weit: Der langersehnte Boxkampf von Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) steht an! Eine, die sich besonders auf das Spektakel zu freuen scheint, ist Frauke Ludowig (60). Um ihrer Vorfreude so richtig Ausdruck zu verleihen, postet die Moderatorin nun eine Bilderreihe auf ihrem Instagram-Profil, die die Blondine und den Entertainer im Laufe ihrer jeweiligen TV-Karriere zeigt. "Das wird die Nacht des Jahres! Heute Abend kommt es zum großen Showdown", schreibt sie unter die "Fundstücke aus meinem privaten Fotoalbum aus den letzten Jahrzehnten", wie Frauke die Bilder betitelt.

Vor allem auf dem ersten Bild wird klar, was für alte TV-Hasen sowohl Frauke als auch Stefan mittlerweile sind. Der Schnappschuss zeigt die Moderatorin und den Showmaster bei einer Feier. Frauke trägt ihr blondes Haar im 90er-Jahre-Stil zurecht geföhnt und rundet ihren Look mit einem coolen, schwarzen Lederblazer ab. Stefan steht ihr auf dem Bild in einer lässigen Jeansjacke gegenüber und lacht sie herzlich an.

Die Zuschauer des TV-Spektakels sind wohl nicht nur gespannt, wie der Kampf zwischen Stefan und Regina ausgehen wird, sondern auch, wie der einstige TV Total-Moderator mittlerweile überhaupt aussieht. Seit Jahren hat er sich nämlich nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Nicht einmal seine Gegnerin wisse, wem sie im Ring gegenüberstehen wird, wie sie im Interview mit Promiflash verriet: "Tatsächlich habe ich nur nach der Vertragsunterzeichnung mit ihm telefoniert. Ich nenne ihn 'das Phantom'."

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig und Stefan Raab in jungen Jahren

Getty Images Regina Halmich, Boxerin

