Heftiger Shitstorm: So denkt Thomas Gottschalk über Vorwürfe

Thomas Gottschalk (74) steht aktuell massiv in der Kritik. Der Auslöser war ein Interview mit Spiegel, in dem sich der Moderator zu den Vorwürfen äußerte, er sei weiblichen Gästen bei Wetten, dass..? zu nahe gekommen. Für den Entertainer sei der Körperkontakt "rein dienstlich" gewesen und er erklärte: "[Das ist] wie ein Schauspieler, der im Film küsst, weil es im Drehbuch steht." Nun kramen Kritiker in der Vergangenheit des 74-Jährigen – und werden fündig. Wie Thomas darüber denkt, erfahrt ihr im Promiflash-Video...

