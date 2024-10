Neuer Song "Chauvi-Star" nimmt Thomas Gottschalk aufs Korn

Thomas Gottschalk (74) wurde jahrelang für seinen Umgang mit weiblichen Gästen in der Sendung Wetten, dass..? scharf kritisiert. Doch der einstige Showmaster will davon nichts wissen: Im Interview mit Spiegel erklärte er kürzlich, er habe Frauen "rein dienstlich" angefasst. Doch solche Aussagen bleiben nicht ohne Konsequenz: In der ARD-Sendung "extra 3" wurde am Dienstag ein Lied mit dem Titel "Chauvi-Star" gezeigt, das sich kritisch mit Thomas' Verhalten gegenüber Frauen auseinandersetzt. "Ich habe die Massen voll berührt, gerne auch mal am BH", lautet beispielsweise eine Zeile des Refrains.

Das Lied wird zur Melodie des Klassikers "Moviestar" von dem schwedischen Sänger Harpo gesungen. Begleitet wird der Song, der auch auf YouTube veröffentlicht wurde, von Videoausschnitten, die Thomas in intimen Interaktionen mit prominenten Gästen wie unter anderem Emma Bunton (48) von den Spice Girls zeigen. "Wie es einem bei den Clips einfach eiskalt den Rücken herunterläuft", kommentiert nicht nur ein User das Bilder-und-Videomaterial kritisch.

Und was sagt Thomas dazu? Zu dem satirischen Song hat sich der ehemalige Entertainer noch nicht geäußert. Dafür stellte er vor wenigen Tagen im RTL-Interview klar, dass er sich noch lange nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen wolle. "Ich bin nicht müde, den Leuten die Meinung zu sagen", machte der TV-Star deutlich und betonte, dass er entgegen der kritischen Stimmen selbst nicht finde, dass er ein "mürrischer, mauliger alter Mann" sei.

Getty Images Emma Bunton im Oktober 2023

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Star

