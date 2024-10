Trotz Kritik: Thomas Gottschalk denkt nicht ans Aufhören

Thomas Gottschalk (74) steht derzeit ganz schön in der Kritik. Grund dafür sind die häufigen kontroversen Aussagen des einstigen Wetten, dass..?-Moderatoren. Von den vielen negativen Rückmeldungen will sich der TV-Star jedoch nicht unterkriegen lassen. Im Interview mit RTL stellte er nun klar: "Ich bin nicht müde, den Leuten die Meinung zu sagen!" Entgegen der kritischen Stimmen finde er selbst nicht, dass er ein "mürrischer, mauliger alter Mann" sei. Im Gegenteil: Er sehe sein Alter als Vorteil, denn er wisse mittlerweile einfach genau, wovon er rede.

Trotz des heftigen Gegenwinds denke der 74-Jährige gar nicht daran, aufzuhören. "Wenn man mich in den Ruhestand versetzen will, dann maule ich. Und dann werde ich auch mürrisch, weil ich sage, Ruhestand ist etwas, was mit einer gewissen Würde zu tun hat, die ich nicht besitze", erklärte Thomas. Der Buchautor sei noch lange nicht müde und wolle weiter im TV auftreten und reden, "bis er umfalle".

Thomas ist offenbar voller Elan. Im Podcast "Bosbach & Rach – Die Wochentester" berichtete der Showmaster vor wenigen Tagen, dass er sich sogar ein Moderations-Comeback zu "Wetten, dass..?" vorstellen könne. "Wenn es gewünscht würde, bin ich der Letzte, der sich verweigern würde", betonte die Fernsehpersönlichkeit. Außerdem glaube er, dass er immer noch perfekt für den Job geeignet sei: "Ich habe meine sieben Sachen noch beieinander, ich habe meine Murmeln noch im Kopf [...]."

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk, Buchautor

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

Anzeige Anzeige