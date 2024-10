Trotz Hochzeit: Helmut Zierl und seine Frau leben getrennt

Nach zwölf Jahren Fernbeziehung haben sich Helmut Zierl (70) und seine Partnerin Sabrina Böcker (40) Anfang Oktober das Jawort gegeben. Doch obwohl sie nun den Bund der Ehe eingegangen sind, haben die Ehepartner weiterhin keinen gemeinsamen Wohnort. Wie aus einem Interview mit der Bild hervorgeht, werden der Schauspieler und die Sozialpädagogin nach wie vor eine Fernbeziehung führen. Während sie in Hannover wohnt, lebt der Serienstar in Lütjensee, einer kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein. Um doch etwas mehr Zeit mit ihrem frisch angetrauten Gatten zu verbringen, werde die 40-Jährige aber nun häufiger im Homeoffice arbeiten.

Vom Beginn ihrer Beziehung bis zur Eheschließung sei Helmuts Liebste bereits "rund dreieinhalbmal um die Welt gereist", um ihn in seiner Heimat Lütjensee zu besuchen. Das sei ein großer Liebesbeweis seitens Sabrina, wie der Tatort-Darsteller findet. "Da habe ich mir gesagt: Bei dieser Frau – das muss wahre Liebe sein. Die muss ich jetzt heiraten", erklärte er gegenüber der Bild.

Sowohl Helmut als auch Sabrina waren bereits einmal verheiratet – was unter anderem ein Grund dafür war, dass sie eigentlich keine weitere Ehe eingehen wollten. 14 Jahre lang ging der TV-Star mit seiner ersten Ehefrau Christine Zierl durchs Leben. Aus ihrer Beziehung stammen zwei gemeinsame Söhne, im Jahr 2001 trennten sich die TV-Bekanntheiten jedoch. Aus einer weiteren Partnerschaft hat Helmut einen dritten Sohn.

Getty Images Helmut Zierl, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Helmut Zierl, 2016

