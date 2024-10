Wird Victoria Swarovski weiter "Let's Dance" moderieren?

Victoria Swarovski (31), die beliebte Moderatorin von "Let's Dance", hat einen neuen Moderationsjob in Österreich angenommen. Gemeinsam mit dem Sport-Kommentator Oliver Polzer wird sie das Format "2 in Tirol – Heimat neu entdecken" präsentieren. In der Sendung erkundet sie laut der österreichischen Boulevardzeitung Heute die versteckten Schätze Tirols und zeigt sich dabei von einer ganz anderen Seite. Statt glamouröser Abendroben trägt sie Jeans und T-Shirt, während sie die Schönheit ihrer Heimat entdeckt. Viele Fans fragen sich nun: Bedeutet dieses Engagement das Aus bei "Let's Dance" in Deutschland?

Doch die Zuschauer können aufatmen. RTL hat auf Nachfrage bestätigt, dass sie auch in der kommenden 18. Staffel von "Let's Dance" neben Daniel Hartwich (46) moderieren wird. "Victoria bleibt den deutschen Zuschauern erhalten", ließ der Sender verlauten. Die Doppelbelastung scheint für die 31-Jährige dabei kein Problem zu sein. Als ehemalige Gewinnerin der Tanzshow kennt sie das Format bestens und ist bereit, erneut in funkelnden Abendkleidern über das Parkett zu führen.

Victoria stammt aus der berühmten Swarovski-Familie, die weltweit für ihr Kristallimperium bekannt ist. Doch sie hat sich nicht auf dem Familiennamen ausgeruht, sondern ist ihren eigenen Weg in der Unterhaltungsbranche gegangen. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin ist sie auch als Sängerin erfolgreich und stand bereits mit 17 Jahren auf der Bühne. Privat ist Victoria ebenfalls glücklich: Sie machte Anfang 2023 ihre Beziehung mit Mark Mateschitz (32) öffentlich, dem Sohn des verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige