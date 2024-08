Victoria Swarovski und ihr Mark arbeiten jetzt auch zusammen

Victoria Swarovski (31) und Mark Mateschitz (32) machen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung – zumindest beruflich. Die Let's Dance-Moderatorin und der Sohn des verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz gelten als Power-Paar Österreichs. Während Victoria aus der wohlhabenden Swarovski-Familie stammt, ist Mark der reichste Österreicher mit einem Vermögen von geschätzt rund 36,2 Milliarden Euro. Nun haben die beiden in ihre Zusammenarbeit intensiviert, indem Victoria nun Mitverantwortung für das "House of Arts" in Salzburg übernimmt, eine Kunstgalerie, die zur Mateschitz Beteiligungs GmbH gehört, wie Salzburger Nachrichten berichtet.

Mit dem Unternehmer geht die TV-Bekanntheit bereits seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Victoria hatte die Beziehung zu Mark im April 2023 über Instagram öffentlich gemacht, als sie ein gemeinsames Urlaubsfoto in Kapstadt teilte. Diese persönliche Offenbarung war ein seltener Einblick in das Privatleben der Beauty, da sie dies größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält. Den Beitrag kommentierte sie mit den Worten: "No-Bunny compares to you", was zu Deutsch bedeutet: "Kein Hase ist mit dir vergleichbar".

Zuvor war die Kristall-Erbin mit dem Immobilienunternehmer Werner Mürz verheiratet. Im Jahr 2017 waren die beiden den Bund der Ehe eingegangen – doch die Liebe sollte nicht ewig halten. Im Februar des vergangenen Jahres verkündeten Victoria und ihr 17 Jahre älterer Mann ihre Trennung. "Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen", bestätigte ihr Management damals gegenüber Bunte.

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

SplashNews.com Werner Mürz und Victoria Swarovski

