Startet Victoria Swarovski demnächst als Schlagerstar durch?

Victoria Swarovski (31) heizt die Gerüchteküche an: Die vielseitige Sängerin und Moderatorin teilte kürzlich ein Foto auf Instagram, das sie mit dem renommierten Musikproduzenten Herbert Pixner zeigt. Aufgenommen vor einer Wand aus goldenen Schallplatten, wirkt das Bild wie ein Hinweis auf bevorstehende musikalische Projekte. "Es war so ein schöner Tag", schrieb Victoria vielsagend zu dem Post und bringt damit die Fans zum Spekulieren. Könnte sie nun ins Schlager- oder Volksmusikgenre wechseln? Bisher hält die TV-Bekanntheit ihre Pläne streng geheim.

In der Musikbranche ist Herbert bekannt für seine innovativen Arrangements, die traditionelle Volksmusik mit modernen Elementen verbinden. Diese musikalische Richtung könnte perfekt zu Victoria passen, die als gebürtige Tirolerin Volksmusik förmlich im Blut hat. Ihre Popularität dürfte dazu beitragen, dass ein solches Projekt auf breites Interesse stößt und ihr möglicherweise den Weg in eine ganz neue Karriere ebnet. Ob es sich bei der Begegnung um ein einmaliges Treffen oder den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit handelt, bleibt bislang offen.

Victoria musste in der Vergangenheit immer wieder harte Kritik einstecken. Besonders nach ihren ersten Moderationen bei Let's Dance 2018 hagelte es negative Kommentare auf Social Media. Offen erzählte sie schon damals im Interview mit Glamour: "Ich dachte: Das war's. Alles, was ich mir selbst aufgebaut habe, ist wegen einer einzigen Moderation zerstört." Aufgeben kam für die Sängerin jedoch nicht infrage. Stattdessen bewies sie Durchhaltevermögen und arbeitete hart an ihrer Karriere, sowohl vor als auch hinter den Kulissen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Herbert Pixner und Victoria Swarovski, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"