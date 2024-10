König Charles und Camilla glänzen im Partnerlook in Samoa

Die britischen Royals scheinen sogar in Samoa beliebt zu sein. Wie unter anderem Hello! berichtet, begannen König Charles (75) und Königin Camilla (77) am Donnerstag ihre mehrtägige Reise durch den polynesischen Inselstaat. Dort besuchten sie unter anderem eine traditionelle Ava-Zeremonie, die Staatsoberhaupt Va'aletoa Sualauvi II. leitete. Dazu erschienen die beiden Briten in weißen, zueinander passenden Outfits: Der Monarch trug eine Buschjacke, die mit Stickereien einer samoanischen Kunsthochschule verziert war, seine Gattin entschied sich für ein schlichtes Kleid, zu dem sie cremefarbene Schuhe kombinierte. Als Highlight des Besuches wurde Charles ein besonderes Getränk gereicht. "Ein Symbol der Freundschaft, der sicheren Reise und des Zusammenhalts, der uns als Familie vereint", erklärte ein Offizieller die Geste.

Laut The Sun erhielt das Königspaar auch traditionelle Geschenke als Zeichen des Dankes für ihre Anwesenheit, bekannt als "Sua Faatamalii". Dieser Besuch ist Charles' erster offizieller Aufenthalt in Samoa. Auf den König wartet in den nächsten Tagen ein voller Terminkalender. Neben dem Händeschütteln mit den Anwohnern Samoas ist auch ein Treffen von Präsidenten und Premierministern des Commonwealth geplant. Dort soll es vor allem um den Klimawandel gehen – ein Thema, das dem 75-Jährigen sehr am Herzen liegt.

Staatsbesuche sind für die britischen Royals ein enormer Planungsaufwand. Gegenüber dem Magazin offenbarte Dickie Arbiter, ein ehemaliger Pressesprecher des Palasts, dass Charles auf diesen Reisen immer Blutkonserven mit sich führt: "Man muss sicherstellen, dass man für alle Eventualitäten gerüstet ist. Für den Fall einer Bluttransfusion muss immer Blut an Bord des Flugzeugs sein."

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. in Apia, Samoa

Getty Images Königin Camilla und König Charles, britische Royals

