Rastloser Rapper: Eminem leidet oft unter Schlafproblemen

Für Eminem (52), auch bekannt als Slim Shady, beginnen bald aufregende Zeiten: Seine Tochter Hailie Jade Scott (28) erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Evan McClintock, was den erfolgreichen Rapper zum ersten Mal zum Großvater macht. Die 28-jährige Hailie teilte ihren Fans vor Kurzem mit, welches Geschlecht das Baby hat, und Eminem kann es kaum erwarten, seine neuen Großvaterpflichten aufzunehmen. Dass er wegen all der anstehenden Veränderungen nachts vielleicht nicht gut zur Ruhe kommen kann, wäre für ihn nichts Außergewöhnliches: Der 52-Jährige leidet schon länger unter massiven Schlafproblemen und hat daher ungewöhnliche Schlafmethoden entwickelt.

Wegen seiner Schlaflosigkeit und den ständigen Reisen zwischen verschiedenen Zeitzonen verdunkelt er laut The Sun Hotelzimmerfenster mit Alufolie, um jegliches Licht fernzuhalten, und spielt weißes Rauschen ab, um ungestört schlafen zu können. Diese Techniken halfen ihm, seinen Körperrhythmus zu regulieren. In einem früheren Interview mit dem Magazin Complex gestand Eminem jedoch auch seine einstigen Probleme mit Schlafmitteln ein. "Ich konnte mich mit Michael Jackson identifizieren, weil ich ebenfalls von Schlafmitteln abhängig war", erzählte er. "Genau das ist mir früher auch passiert. Ich nahm ein paar Tabletten und war eine Stunde später wieder wach und wollte mehr. Dann nahm ich mehr, und das reichte vielleicht, um für zwei weitere Stunden einzuschlafen. Dann war ich wieder hellwach. Also, ich kann das definitiv nachvollziehen." Seine Tablettensucht führte sogar dazu, dass er 2005 seine Europatour absagen musste, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Eminem lebt derzeit in einem großzügigen Anwesen in Clinton Township, Michigan, das er im Jahr 2000 für 1,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 1.377.000 Euro) erwarb. Der Grammy-Gewinner äußerte in einem Interview mit Metro Times seine Verbundenheit zu Detroit, wo er aufwuchs. "Es ist der Ort, an dem ich alle meine Teenagerjahre verbracht habe", sagte er und fügte hinzu, dass die Nähe zu seinen alten Wohnorten ihm hilft, wertvolle Erinnerungen aufrechtzuerhalten. Detroit ist für Eminem mehr als nur ein Wohnort; es ist ein bedeutungsvoller Teil seiner Geschichte, die er bald auch mit seinem Enkelkind teilen möchte.

Instagram / hailiejade, Kevin Winter/ImageDirect Collage: Hailie Jade Scott Mathers und Eminem

Getty Images Eminem bei den The Source Hip Hop Music Awards 2000

