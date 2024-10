Rebel Wilson beantragt die Abweisung von Verleumdungsklage

Mit dem Film "The Deb" will Schauspielerin Rebel Wilson (44) eigentlich ihr Regie-Debüt feiern – seit einigen Monaten bekriegt sie sich jedoch mit den Filmproduzenten. Nun hat die Australierin rechtliche Schritte gegen das Filmproduzenten-Trio des Musikfilms eingeleitet. Am Montag reichte sie in Los Angeles einen Antrag ein, um die ihrer Meinung nach "unbegründeten" Verleumdungsklagen von Amanda Ghost, Gregor Cameron und Vince Holden abzuweisen. Rebel bestreitet die Vorwürfe der Produzenten und betont, dass ihre Aussagen über deren Verhalten der Wahrheit entsprechen. "Dieser Antrag wurde eingereicht, um sicherzustellen, dass Rebel ihre Stimme für das nutzen kann, was sie immer getan hat, nämlich sich für sich selbst und andere einzusetzen", betonte ihr Anwalt Bryan Freedman nach den Berichten von The Wrap.

In den eingereichten Dokumenten gibt Rebel an, dass sich ihr "Traumprojekt zu einem Albtraum" entwickelte, als sie entdeckt habe, dass die Produzenten sich angeblich unangemessen gegenüber der Hauptdarstellerin Charlotte MacInnes verhalten und Gelder aus dem Budget des Films veruntreut hatten. Nachdem sie ihre Bedenken geäußert hatte, hätten Amanda, Gregor und Vince gedroht, die Premiere des Films auf einem renommierten Festival zu verhindern. Aus Frustration teilte Rebel ihre Erfahrungen in einem Instagram-Video, in dem sie offen über die Situation sprach.

Daraufhin wurde die 44-Jährige von dem Filmproduzenten-Trio wegen Rufschädigung und "bösartiger Lügen" verklagt. In den Gerichtsunterlagen, die Us Weekly vorliegen, heißt es, dass sie Rebel mit ihrer Klage zur Rechenschaft ziehen wollen, da ihre Behauptungen ihnen schwere finanzielle, berufliche und soziale Schäden zugefügt hätten. Laut ihnen sei die Mutter einer Tochter eine "Tyrannin".

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juni 2024 in Griechenland

Getty Images Rebel Wilson

