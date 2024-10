So reagierte Stellas Familie auf ihr Bachelorette-Abenteuer

Bald stehen bei Die Bachelorette die Homedates an, dann werden die vier Favoriten Stella Stegmanns (27) Familie kennenlernen. Promiflash hat vorab mit der diesjährigen Rosenkavalierin über die Reaktion ihrer Liebsten gesprochen – was halten diese davon, dass sie bei der Datingshow mitmischt? "Die kennen mich, die wissen, was ich vorher gemacht habe. Für meine Familie war das somit keine Überraschung. Aber ich muss ehrlich sagen, Bachelorette ist noch mal ein anderes Niveau, und alle waren besonders stolz", plaudert die Influencerin aus.

Besonders Stellas Mutter habe manchmal Bedenken, was gewisse Formate betrifft – das sehe dieses Mal aber ganz anders aus. "Meine Mama, die echt häufiger eher kritisch ist, hat mich erst neulich angerufen und gesagt: 'Stella, ich finde das richtig beeindruckend und ich bin sehr stolz'", verrät die 27-Jährige sichtlich bewegt und fügt hinzu: "Das hat mich zu Tränen gerührt, weil das etwas sehr Schönes ist, so etwas von seinen Eltern zu hören."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs betont die frühere Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin, wie wichtig ihr ihre Familie und deren Meinung ist. "Es gab irgendwann einen Punkt, an dem ich mir gewünscht habe, jemanden um Rat zu fragen. Denn manchmal sind die Entscheidungen doch nicht sehr einfach", gesteht Stella ehrlich gegenüber Promiflash. Zwar habe sie ihre Freunde und Familie während ihres Abenteuers in Thailand vermisst, umso schöner sei dann jedoch das Wiedersehen gewesen: "Es passiert häufiger, dass ich meine Eltern für ein, zwei Monate nicht sehe – das ist vollkommen fein. Ich habe mich aber sehr gefreut, als ich wieder zurückkam und sie updaten konnte."

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann mit ihrer Mama, August 2024

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, "Die Bachelorette"-Bekanntheit

