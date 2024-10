Stefan Raab und Michael Bully Herbig bekommen neue Live-Show

TV-Fans aufgepasst: Im Dezember gibt es ein neues Live-Show-Event der Extraklasse. Die Comedy-Urgesteine Stefan Raab (58) und Bully Herbig (56) machen gemeinsame Sache und tun sich für eine neue Sendung zusammen. "Deutschlands größte Entertainer, Stefan Raab und Michael Bully Herbig bilden in dem neuen Show-Event ein absolutes Dreamteam, das man so noch nicht gesehen hat. Mehr Unterhaltung und Kreativität in einem Duo geht nicht!", heißt es in einer Pressemitteilung von RTL. Am 21. Dezember können Fans zur Primetime "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" im Free-TV mitverfolgen.

Aber worum geht es in dem neuen Format? Wie der Sender ankündigt, "treten [die Comedians] gegen den Kandidaten an, der es zu Anfang der Show schafft, drei andere Mitbewerber zu besiegen." Bei dem Wettstreit darf jeder antreten, der sich traut: "Ihre Gegner sind Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen – jeder hat die Chance, sich zu bewerben." Mit von der Partie sind außerdem zwei weitere bekannte Medienpersönlichkeiten: Elton (53) mischt als Spielleiter mit und Frank Buschmann (59) wird den Spaß kommentieren.

Aktuell ist Stefan auf RTL+ mit seiner Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" zu sehen. Der Chef des Senders, Stephan Schmitter, verriet schon vor ein paar Tagen, dass sich der 57-Jährige in Zukunft wieder im Free-TV blicken lässt. "Stefan Raab kommt noch dieses Jahr mit einem großen TV-Event ins lineare Fernsehen bei RTL zurück. Außerdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan Raab Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in außergewöhnlichen Set-ups", lautete es in dem Statement.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Raab Entertainment / RTL / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

Anzeige Anzeige