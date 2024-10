Thomas Müller setzt Zeichen mit "Lisa" auf Fußballschuhen

Thomas Müller (35) hat beim Champions-League-Spiel gegen Barcelona mit einer besonderen Geste für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Fußballstar trug am Mittwochabend Fußballschuhe, auf denen der Vorname seiner Frau Lisa Müller (35) gedruckt war. Dies fiel besonders auf, da es zuletzt Gerüchte um Spannungen in ihrer Ehe gab. Die Dressurreiterin hatte im Mai alle gemeinsamen Fotos auf Instagram gelöscht und war ihrem Mann entfolgt. Seit Kurzem folgt auch Thomas seiner Frau nicht mehr auf Instagram – die Geste mit den Schuhen folgte aber danach.

Das Paar, das seit 2009 verheiratet ist und bald seinen 15. Hochzeitstag feiert, galt lange als Traumpaar der Sportwelt. Doch die Gerüchte einer Krise verstärkten sich, als Lisa wichtigen Ereignissen wie der Europameisterschaft und dem DFB-Abschied ihres Mannes fernblieb. Auf Nachfrage erklärte Lisa gegenüber RTL: "Ich bin kein Anhang und auch kein Handtäschchen von ihm." Thomas äußerte sich bisher nicht öffentlich zu den Spekulationen und fokussiert sich auf Instagram auf sein sportliches Leben. Stattdessen meldete sich aber Cathy Hummels (36) kürzlich zu den Trennungsgerüchten zu Wort.

Die Geste mit den bedruckten Schuhen ist nicht neu: Thomas spielte schon öfter mit Schuhen, auf denen der Name seiner Frau zu lesen war – was zu einer beliebten Versteigerung für wohltätige Zwecke führte. Offenbar behält der Fußballspieler die Tradition mit dem "Lisa"-Aufdruck trotz der aktuellen Gerüchte bei. Auch wenn die Spekulationen nicht abreißen, ist bislang unklar, ob die Schuh-Aktion eine Botschaft an Lisa oder lediglich ein Glücksbringer auf dem Spielfeld sein soll.

Getty Images Thomas und Lisa Müller, April 2023

Getty Images Lisa und Thomas Müller im Juni 2022

