Doch kein Neuer? Annie Kilner dementiert Gerüchte um Romanze

Was ist da in Annie Kilners Liebesleben los? Mitte Oktober reichte die Influencerin die Scheidung von ihrem Mann Kyle Walker (34) ein. Wenig später tauchten Instagram-Fotos auf, auf denen die vierfache Mutter mit dem Unternehmer Tunde Ogunsina turtelte. Doch was läuft zwischen den beiden? Eine interne Quelle bringt nun gegenüber The Sun Licht ins Dunkle: "Annie und Tunde sind schon seitdem sie denken können miteinander befreundet." Zwischen ihnen sei absolut nichts Romantisches, betont der Informant.

Für das platonische Verhältnis zwischen der 31-Jährigen und dem Unternehmer gibt es laut dem Insider offensichtliche Gründe. "Annie ist immer noch mit Kyle, dem Vater ihrer vier Kinder, verheiratet", macht die interne Quelle deutlich. Außerdem sei der Geschäftsmann gar nicht an der Influencerin interessiert: "Tunde hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie nur Freunde sind."

Obwohl Annie vor wenigen Tagen die Scheidung von Kyle einreichte, scheint sie mit dem englischen Fußballstar immer noch nicht abgeschlossen zu haben. Laut Insiderberichten gegenüber Ok! planen die On-off-Partner derzeit einen gemeinsamen Neuanfang im Ausland. Das Model wolle zusammen mit dem Sportler und den vier gemeinsamen Kindern nach Saudi-Arabien ziehen, wo Kyle ein Angebot von dem Fußballverein Al Ahli erhalten haben soll. "Kyle wird wohl am Ende der nächsten Saison von einem saudischen Team verpflichtet und wenn er geht, werden Annie und die Jungs ihn begleiten", plauderte der Informant vor wenigen Tagen aus.

Instagram / annievkilner Tunde Ogunsina und Annie Kilner, Unternehmer und Influencerin

Instagram / annievkilner Annie Kilner und ihre vier Kinder im September 2024

