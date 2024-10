Gigi Birofio ging Dana Feist mit seiner Tätowiererin fremd

Bei Love Island VIP bandelt Gigi Birofio (25) gerade mit Yeliz Koc (30) an. Doch die Influencerin weiß genau, dass er in der Vergangenheit nicht immer treu war, und fragt ihn, mit wem er Ex-Partnerin Dana Feist betrogen hat. "Meine Tätowiererin", antwortet der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer daraufhin ganz ehrlich. Doch das war nicht alles – auch im Urlaub habe der Realitystar seine Finger nicht bei sich behalten können. Heute würde er so etwas nicht mehr machen, behauptet der Casanova: "Ich will nie wieder einen Menschen, den ich liebe, so leiden sehen. Das war so schlimm."

Herausgekommen sei die ganze Geschichte aufgrund einer neumodischen Erfindung. "Heutzutage gibt es dieses ... iCloud", informiert der gelernte Industrieelektriker die mittlerweile leicht genervte Yeliz und ergänzt: "Wir haben ein Video gemacht und ich habe zwei Handys, die mit iCloud verbunden sind. [...] Und dann hatte ich auch noch 'eins, zwei, drei, vier' als Passwort." Die Ex-Partnerin von Jimi Blue Ochsenknecht (32) kann sich daraufhin das Lachen nicht verkneifen.

Dana war nach dem Liebes-Aus lange Zeit nicht gut auf ihren Verflossenen zu sprechen. Auf Instagram machte sie ihrem Ärger Ende des vergangenen Jahres Luft und verriet, wie schlecht es ihr aufgrund der Seitensprünge ging: "Ich hatte [...] sehr viel abgenommen, konnte nicht essen. Ich habe sehr viel geweint, geschrien." Gigi habe sich währenddessen nicht gut um sie gekümmert. "Er [hat] in der Zeit mitbekommen, wie sehr ich gelitten habe [...]. Ich hatte Depressionen", klagte die 27-Jährige.

RTLZWEI / ITV Studios Germany "Love Island VIP"-Kandidatin Yeliz Koc posiert

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

