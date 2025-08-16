Tarek El Moussa wird nach Vegas-Schlägerei freigesprochen

Tarek El Moussa (43), bekannt aus der Renovierungsshow "Flip or Flop", wurde von einer Anklage wegen Körperverletzung freigesprochen. Der Vorfall ereignete sich am 5. Juni während eines Familienurlaubs in Las Vegas. Gemeinsam mit seiner Frau Heather Rae El Moussa, seinen Eltern und den Schwiegereltern war der TV-Star in einem Resort untergebracht, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann kam. Nach Angaben der Polizei agierte Tarek zwar grenzwertig, wurde jedoch nicht festgenommen. Stattdessen erhielt er eine Anzeige. Nun hat das Gericht den Fall laut People zu den Akten gelegt, da Tarek sich einer Beratung unterzogen hatte und "nicht erneut auffällig" geworden sei.

Der Bericht zum Vorfall, in dem die Überwachungsvideos der Auseinandersetzung beschrieben wurden, sorgt jedoch weiterhin für Gesprächsstoff. Diese Aufnahmen sollen gezeigt haben, wie Tarek den Mann, der mit seinem Vater aneinander geraten sein soll, zunächst schubste, bevor er ihm einen Kniestoß verpasste. Weitere Schläge folgten, was den 51-jährigen Mann schließlich zu Boden brachte. Laut Gerichtsdokumenten war es unter anderem Tareks Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die Einhaltung der Auflagen, die zur Einstellung des Verfahrens führten.

Anstatt sich öffentlich zu dem Vorfall zu äußern, wahrte Tarek in den vergangenen Wochen auf Social Media das Bild des lockeren Geschäftsmannes. Nur zwei Tage nach der Schlägerei teilte er mit seiner Frau ein Instagram-Video, das sonnige und scheinbar glückliche Szenen ihres Vegas-Trips zeigt. Gemeinsam mit der Familie posierten sie ausgelassen vor der Kamera – Tareks Vater inbegriffen. Fans spekulieren, dass die Reise und die gezeigten Bilder darauf abzielten, das harmonische Familienbild zu bewahren. Für Tarek ist dies nicht die erste öffentliche Auseinandersetzung, doch bleibt er offenbar stets bemüht, die privaten Ereignisse nicht zu sehr an die Öffentlichkeit dringen zu lassen.

Getty Images Tarek El Moussa, Realitystar

Getty Images Tarek El Moussa und seine Frau Heather Rae im Oktober 2024

Getty Images Tarek El Moussa im Mai 2024