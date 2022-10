Sorgerechtszoff: Jesse Williams bekommt mehrere Besuchstage

Jesse Williams (41) hat einen Sieg erreicht! Schon seit Jahren führt der Grey's Anatomy-Star einen Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Aryn Drake-Lee. Im Zentrum des Streits stehen die beiden Kinder. Schon mehrfach warf der Schauspieler seiner Verflossenen vor, ihm seinen Nachwuchs vorzuenthalten. Aryn wiederum behauptet, der Serienstar würde seine eigenen Bedürfnisse über die der Kinder stellen. Vor Gericht wurde nun aber ein Urteil gefällt: Jesse wurden mehrere Besuchstage zugesprochen!

Wegen einer Broadway-Show lebt der 41-Jährige in New York. Der siebenjährige Maceo und die achtjährige Sadie wiederum wohnen mit ihrer Mama in Los Angeles. Wie ein Gericht entschieden hat, dürfen die Kids ihren Papa im Herbst nun aber gleich mehrere Tage besuchen. Außerdem berichtete People auch, dass der Richter anordnete, dass Jesse und Aryn zehn Sitzungen einer Elternberatung absolvieren müssen. Zudem dürfen sich beide in keiner Form vor ihren Nachwuchs abfällig über den jeweils anderen äußern.

Mit der Entscheidung scheint Aryn keinesfalls einverstanden zu sein. Via Instagram wetterte sie: "Es stellt sich heraus, dass das Gericht es für gut hält, wenn Kinder regelmäßig über Nacht fliegen, um einem Elternteil entgegenzukommen, das nicht dasselbe für sie tun will." Sie wolle ihre Kinder lediglich bestmöglich schützen.

