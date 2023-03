Jesse Williams trank keinen Schluck Alkohol am Broadway!

Er wolle etwas Neues ausprobieren! Über ein Jahrzehnt verfolgten die Grey's Anatomy-Fans den Schauspieler in seiner Rolle als Dr. Jackson Avery. Am Ende der 17. Staffel zog Jesse Williams (41) allerdings einen Schlussstrich und verließ der Arztserie, da er in seiner Karriere ein neues Kapitel beginnen wollte – der Hottie begab sich auf die Theaterbühne und schlüpfte in die Rolle eines schwulen Baseballspielers im Broadway-Stück "Take Me Out". Jetzt verriet Jesse, dass er während seiner Zeit am Broadway nie Alkohol getrunken hat.

"Ich habe während der Produktion der Show nicht getrunken. Es waren acht Shows pro Woche und ich war der Hauptdarsteller und es war wirklich brutal", erzählte der "Grey’s Anatomy"-Liebling THR. Es sei total anstrengend, jeden Abend ein Theater mit 1.100 Plätzen zu füllen. "Ich musste mir einmal eine Steroid-Spritze in die Stimmlippen geben lassen", gestand Jesse. Da habe der Schauspieler echt keinen Alkohol gebrauchen können. Allerdings habe er mit seinen Kollegen getrunken, als das Stück dann zu Ende war.

Scotch sei eines von Jesses Lieblingsgetränken. "Man genießt ihn fast aus Respekt, weil er etwas Kultiviertes und eine gewisse Komplexität hat", erklärte der TV-Star. Nach den ganzen Auftritten könne er das Getränk jetzt auch wieder genießen.

Getty Images Jesse Williams, "Grey's Anatomy"-Star

