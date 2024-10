Tom Holland und Zendaya rocken Date im Burgundy-Partnerlook

Zendaya (28) und Tom Holland (28) beweisen wieder einmal, welch ein perfektes Match sie sind. Die beiden Schauspieler wurden am Donnerstagabend auf dem Weg zu einem romantischen Dinner-Date in New York City gesichtet. Das Hollywood-Paar zog dabei alle Blicke auf sich, indem sie aufeinander abgestimmte Outfits in Burgunderrot trugen. Während Tom in einem eleganten, satinierten T-Shirt erschien, glänzte Zendaya in einem schicken, ärmellosen Lederkleid von Louis Vuitton.

Zendaya und Tom geben nicht nur auf der Straße ein gutes Team ab, sondern auch auf der Leinwand. Im Jahr 2017 spielten die Beauty und der Brite erstmals im Film "Spider-Man: Homecoming" Seite an Seite. Auch in den Fortsetzungen von 2019 und 2021 schlüpften sie ein weiteres Mal in ihre Rollen. Bei der Zusammenarbeit am dritten Teil scheint der Funke zwischen ihnen übergesprungen zu sein – denn seit 2021 gehen sie als Paar gemeinsam durchs Leben.

Im kommenden vierten Teil werden die Spider-Man-Fans die zwei also nicht nur als Film-Pärchen, sondern erstmals als wirkliches Paar vor der Kamera erleben. Nachdem 2023 offiziell bestätigt wurde, dass es eine weitere Fortsetzung mit Tom als Peter Parker und Zendaya in der Rolle der MJ geben wird, hat der 28-Jährige zuletzt einen kleinen Vorgeschmack auf das Drehbuch gegeben. "Es hat wirklich ein Feuer in mir entfacht", erklärte der "Uncharted"-Darsteller im "The Rich Roll Podcast". Er und seine Liebste seien vor Aufregung durchs Wohnzimmer gehüpft, denn das Skript sei "ausgezeichnet".

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

