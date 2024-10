Das hält Tom Holland vom "Spider-Man"-Script zum neuen Teil

Gute Nachrichten für die Fans! Tom Holland (28) verriet, was er und seine Freundin Zendaya (28) vom Drehbuch des vierten Spider-Man-Films halten. Der Peter-Parker-Darsteller bekam das Script bereits im vergangenen Monat in die Hände und scheint begeistert davon zu sein. "Es hat wirklich ein Feuer in mir entfacht", erzählte er im "The Rich Roll Podcast". Er und die Dune-Schauspielerin sollen beim Lesen ihre Aufregung nicht zurückgehalten haben und durch ihr Wohnzimmer gehüpft sein. Tom hält das Drehbuch für "ausgezeichnet", gab aber zu, dass es noch überarbeitet werden muss. Trotzdem zeigte er sich zuversichtlich: "Aber die Drehbuchautoren leisten großartige Arbeit."

Der 28-Jährige spielt die Rolle des Spider-Man schon seit 2017, als mit "Homecoming" eine Neuauflage des Franchise veröffentlicht wurde. Zuvor verkörperten Tobey Maguire (49) und Andrew Garfield (41) den Helden in ihren eigenen "Spider-Man"-Reihen. Zendaya übernahm in allen drei Filmen mit Tom die Rolle von MJ, der Freundin seines Charakters. Im April 2024 bestätigte der Brite, dass er für einen vierten Teil zurückkehren wird. "Die einfache Antwort ist, dass ich immer 'Spider-Man'-Filme machen wollen werde", sagte er auf dem Sands International Film Festival in Schottland gegenüber Deadline. "Ich habe mein Leben und meine Karriere 'Spider-Man' zu verdanken."

Das Franchise ist ihm wohl auch so wichtig, da er und Zendaya sich während der Dreharbeiten verliebten. Fünf Jahre nachdem sie sich 2016 am Set zum ersten Mal getroffen hatten, bestätigten sie ihre Romanze im Jahr 2021, als sie beim Küssen in der Öffentlichkeit erwischt wurden. Mittlerweile lebt das Hollywood-Paar zusammen und sorgt immer wieder für Verlobungsgerüchte.

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A.

Raw Image LTD/MEGA Tom Holland und Zendaya im Februar 2024

