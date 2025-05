Daniel Lopes' Frau half ihm aus seinen Depressionen heraus

Daniel Lopes (48), der durch die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2002 bekannt wurde, hat überraschende Einblicke in seine dunkelste Lebensphase gegeben. Der Sänger, der damals auf Platz 7 der Show landete, sah sich 2013 mit Morddrohungen, Schulden und einer schweren Depression konfrontiert. In Brasilien, seiner Heimat, isolierte er sich komplett und dachte sogar über Selbstmord nach. Doch eine besondere Begegnung sollte alles verändern: Daniel lernte die Kosmetikerin Magna Cavalcante kennen, die später seine Ehefrau wurde. "Magna holte mich durch ihre Liebe langsam zurück ins Leben. Sie heilte mich von meinen Depressionen und machte mir klar, dass ich auch ohne Geld ein wertvoller Mensch bin", enthüllte er gegenüber Bild.

Die Unterstützung seiner Frau gab ihm die Kraft, sein Leben neu zu ordnen. 2020 bekamen die beiden ihren Sohn Ravi, und Daniel kehrte nach Deutschland zurück, um sich wieder der Musik zu widmen. Inzwischen hat er sich als Schlagersänger etabliert, zum Beispiel mit dem Duett "Ich kann für nichts garantieren" an der Seite von Pia-Sophie Remmel. Seine Finanzen konnte er durch eine Insolvenz in den Griff bekommen, und mit bis zu 70 Auftritten im Jahr blickt er wieder optimistischer in die Zukunft. Ein neues Album ist bereits in Planung, und seine Fans freuen sich offensichtlich, dass er mit so viel Energie zurückgekehrt ist.

In einem Interview vor wenigen Wochen blickte der 48-Jährige gemeinsam mit seiner Frau auf den Neustart in Deutschland zurück – eine Zeit voller Zweifel und Existenzängste. "Der Neuanfang war sehr schwierig – vor allem finanziell", erzählte der Künstler gegenüber Promiflash. Besonders die Geduld und der Zuspruch seiner Frau gaben ihm in dieser Phase Halt. Immer wieder habe sie ihm Mut gemacht und ihn darin bestärkt, an seinen Traum zu glauben. "Mach weiter, mach dein Ding. Du wirst das schaffen, lass dir nichts anderes einreden", gab sie ihm damals mit auf den Weg.

Instagram / officialdaniellopes Daniel Lopes mit seinem Sohn Ravi und seiner Frau Magna, November 2024

Mike Spelz Pia-Sophie und Daniel Lopes, Schlager-Stars

