Ist Daniel Lopes wegen seines Promi-BB-Exits enttäuscht?

Für Daniel Lopes (47) endete das Experiment Promi Big Brother am Donnerstagabend. Der ehemalige DSDS-Kandidat ist aber trotz des Exits zufrieden mit seiner Zeit im Container. "Ich bin nicht enttäuscht, ich bin sogar sehr dankbar. Ich habe mein Bestes gegeben. Es war schwierig für mich, meine Gefühle immer kontrollieren zu können, und ich habe dort sehr viel gelernt", berichtet er im Promiflash-Interview. Doch der Sänger weiß auch, was in der Show nicht so gut lief: "Ich habe jeden Tag gefeiert, den ich dort bleiben konnte. Ich fand nur leider keinen Anschluss."

Mit einer Bewohnerin führte Daniel immer wieder persönliche Gespräche. "Ich will mich manchmal einfach nur ein bisschen ausruhen, aber ich muss immer für meine Familie da sein, und das ist nicht immer einfach. Ich verdiene nicht so viel und ich hab nicht jeden Monat einen Auftritt", plauderte er gegenüber Bea Peters (42) aus. Mit dem Preisgeld vom großen Bruder wollte der Musiker seinen Liebsten ein finanzielles Polster bieten, denn diese seien das Wichtigste in seinem Leben.

Viele Zuschauer hätten anstelle von Daniel gerne Elena Miras (32) ihre Koffer packen lassen. Die Ex von Mike Heiter (32) war mehrfach mit den anderen Teilnehmern aneinandergeraten und hatte so für dicke Luft gesorgt. Am Freitagmorgen erfuhren die Fans der Show dann, dass die Schweizerin aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden sei. Auf Instagram berichtete "Promi Big Brother" von einem Notarzteinsatz im Sprechzimmer, nachdem die TV-Bekanntheit aussteigen musste.

Joyn Daniel Lopes bei "Promi Big Brother" 2024

Joyn Elena Miras im Gespräch mit Cecilia Asoro bei "Promi Big Brother" 2024

