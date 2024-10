So halten GNTM-Stars Armin und Grace ihre Beziehung frisch

Grace Zakhour und Armin Rausch, die im Juni beim Finale von Germany's Next Topmodel ihre Liebe öffentlich machten, sind nach wie vor ein Herz und eine Seele. Bei der Verleihung des Blauen Panthers in München zeigten sich die beiden Models jetzt schwer verliebt und zogen in abgestimmten Outfits alle Blicke auf sich. Im Gespräch mit Bunte gab das Paar Einblicke in ihr Beziehungsgeheimnis.

"Kommunikation. Wir sind sehr offen und ehrlich miteinander. Wenn irgendetwas schiefläuft – was ja ganz normal ist – versuchen wir zusammen, daran zu arbeiten", erklärte Grace offen. Armin ergänzte: "Unsere Strategie im Falle eines Streits ist so: Okay, wir setzen uns jetzt zusammen an einen Tisch und reden so lange über die Sache, bis sie geklärt ist. Und da finde ich es auch immer schön, dass sie niemand ist, der komplett zumacht." Ihr ultimativer Beziehungstipp lautet: "Niemals in einem Streit schlafen gehen."

Obwohl Armin aus Kempten im Allgäu stammt und seine Liebste in Düsseldorf lebt, meistern sie ihre Fernbeziehung mühelos. "Wir sehen uns aber wirklich so oft, dass man das gar nicht merkt", verriet Grace lächelnd. Armin betonte, dass es von Vorteil sei, wenn man denselben Job habe, da sie gemeinsam zu Veranstaltungen gehen können. Er merkte an: "Es ist schön, gemeinsam unterwegs zu sein, weil für viele ist das dann auch manchmal ein wenig einsam, wenn sie alleine im Zug sitzen – und wir sitzen da immer zu zweit." Die gemeinsame Zeit scheint ihre Beziehung zu stärken und ihnen dabei zu helfen, sich trotz Distanz nah zu sein.

Getty Images Grace Zakhour und Armin Rausch, Blauer Panther Award 2024

Getty Images Grace Zakhour und Armin Rausch, Bunte New Faces Style Award 2024

